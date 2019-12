FAO: Les décideurs politiques et experts de la région MENA sont appelés à améliorer l’utilisation de l’eau

Les décideurs politiques, les experts et les jeunes innovateurs de la région du Proche Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) sont appelés à agir vite pour relever le triple défi de la gestion durable de l’eau, du changement climatique et de la sécurité alimentaire, a fait remarquer le Coordinateur du Bureau Sous Régional de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique du Nord, Philippe Ankers.

Il a mis l’accent, lors de la conférence régionale sur l’amélioration de la productivité de l’eau dans l’agriculture, organisée, du 4 au 6 décembre 2019, à Tunis, sur la nécessité de transformer la façon dont les pays utilisent l’eau à court, moyen et long termes, surtout que les projections ne sont pas optimistes, la fréquence des sécheresses estimée pourrait en effet augmenter de 20 à 60 %, d’ici la fin du siècle par rapport aux niveaux actuels.

Ankers a préconisé de mettre en place des politiques et des mécanismes qui incitent les agriculteurs à utiliser l’eau plus intelligemment et plus efficacement, dans le souci d’augmenter la productivité de l’eau, de manière durable pour l’eau et les sols.



De son côté, l’expert à la FAO, Netij Ben Mechlia a recommandé d’adopter des politiques agricoles basées sur le principe du rendement par hectare avec limitation de l’utilisation de l’eau afin de faire face au problème de la rareté de l’eau et de sélectionner des cultures à faible consommation d’eau et à valeur marchande élevée.

La conférence régionale, appuyée par le projet régional « mise en œuvre de l’agenda 2030 pour l’efficacité, la productivité et la durabilité de l’eau dans la région du Proche Orient et de l’Afrique du Nord » est financée par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (SIDA) permettra aux experts de débattre les meilleurs moyens pour améliorer la productivité de l’eau, renforcer la durabilité dans le secteur agricole et la croissance économique, en plus du maintien de la stabilité sociale et la protection de l’environnement dans les zones rurales et urbaines.



Elle permettra aux chercheurs, innovateurs et décideurs des politiques de discuter l’état des lieux de la productivité de l’eau dans la région, les enjeux et défis auxquels fait face l’eau agricole ainsi que les solutions disponibles.

La conférence régionale de la FAO sur l’amélioration de la productivité de l’eau dans l’agriculture, s’inscrit dans le cadre du projet régional de la FAO pour la mise en place d’une plateforme collaborative sur la productivité de l’eau, selon l’initiative régionale sur la rareté de l’eau.

Lire aussi: