OLA Energy, sponsor officiel de l’équipe nationale de handball en 2020

Une nouvelle année pleine de défis continentaux et de compétitions internationales.

OLA Energy Tunisie vient de conclure un contrat de sponsoring officiel avec l’équipe nationale de handball au titre de l’année 2020.

Ce contrat de sponsoring a été signé, lors d’une cérémonie organisée lundi 23 décembre 2019 à Tunis, par M. Mourad Mestiri, Président dela Fédération Tunisienne de Handball et M. Chokri Dridi, Directeur Commercial et Marketing d’OLA Energy Tunisie, en présence des médias nationaux et d’invités divers, dont Makram Missaoui, capitaine de l’équipe nationale de handball seniors hommes.

En tant que sponsor officiel, OLA Energy aura une présence visuelle sur le maillot officiel des sélections nationales tunisiennes de handball masculines et féminines (toutes catégories)et sur les différents supports de communication de la Fédération Tunisienne de Handball.

Nos sportifs sont nos ambassadeurs en Afrique et dans le monde

Connue par son leadership, ses innovations et sa politique citoyenne, OLA Energy vise à travers ce sponsoring à soutenir l’équipe nationale de handball dans son périple africain et international à la conquête de titres et de distinctions. « Nos sportifs sont nos meilleurs ambassadeurs en Afrique et dans le monde. Nous espérons contribuer à l’essor de notre handball national et à hisser notre drapeau tunisien à toutes les occasions sportives » a précisé M. Chokri Dridi, Directeur Commercial et Marketing d’OLA Energy Tunisie.

« L’année 2020 est considérée très importante pour notre sélection tunisienne car elle est pleine de défis continentaux et de compétitions internationales » a déclaré M. Mourad Mestiri, président de la FTHB. Et d’ajouter « Nous sommes très honorés par ce nouveau parrainage et par le soutien précieux d’OLA Energy. Ceci nous aidera à subvenir à plusieurs besoins financiers et logistiques pour la préparation de notre élite, masculine et féminine, aux nouveaux challenges de l’année ».



Le premier rendez-vous phare est sans doute la participation de notre équipe nationale seniors hommes à la24èmeéditiondu Championnat d’Afrique des Nations de handball qui aura lieu en Tunisie du 16 au 26 janvier 2020.

Un partenariat inédit pour OLA Energy



Le partenariat d’OLA Energy avec la Fédération Tunisienne de Handball etla sélection nationale constitue une première pour cette compagnie, connue notamment par son soutien habituel aux sports mécaniques et aux manifestations de rallyes et d’automobiles en Tunisie et en Afrique.

OLA Energy, en tant qu’acteur énergétique moderne agissant à l’international, caractérisé par sa force et son succès, exprime la motivation et l’ambition du groupe dans cette phase importante de son évolution à devenir le distributeur pétrolier de choix en Afrique, de façonner l’énergie africaine et de renforcer la prospérité du continent.

En octobre 2018, OLA Energy avait dévoilé sa nouvelle identité visuelle et la vision futuriste du groupe, qui incarne l’esprit d’une entreprise AFRICAINE offrant les plus hauts standards internationaux de qualité.Une entreprise créée, maintenue et développée par des Africains pour des Africains.

