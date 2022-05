La BEI et la Commission européenne signent un accord pour permettre de nouveaux investissements dans le monde entier

La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé, le 10 mai 2022, un ambitieux accord de garantie par lequel la Commission européenne soutiendra jusqu’à 26,7 milliards d’euros d’opérations financières de la BEI pour permettre des investissements publics cruciaux dans des secteurs tels que l’énergie propre, le numérique et les infrastructures de transport, la santé et l’éducation au cours des sept prochaines années, en déployant Global Gateway dans le monde entier.

Le commissaire chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, a déclaré: «L’accord de garantie historique conclu aujourd’hui avec la Banque européenne d’investissement permettra de financer la mise en œuvre de nos plans économiques et d’investissement pour les Balkans occidentaux, le voisinage méridional et oriental. Nous avons lancé ces trois plans d’investissement substantiels pour soutenir leur reprise socio-économique post-COVID et accélérer la réduction de leur écart de développement avec l’UE.

Nous avons travaillé avec la région pour identifier les principaux goulots d’étranglement de leur développement. Bien que chaque plan d’investissement soit conçu individuellement pour la région, il vise à construire des connexions routières, ferroviaires et numériques plus rapides et plus durables, à décarboner les économies, à garantir un approvisionnement énergétique sûr, à créer des opportunités commerciales durables et à mettre en place des conditions permettant à la jeune génération de rester dans la région. Au cours des prochaines années, en collaboration avec la BEI, nous serons en mesure de réaliser dans les Balkans occidentaux, le voisinage méridional et les pays du partenariat oriental ces investissements tant nécessaires et attendus, apportant directement et à plus grande échelle que jamais de la croissance et des emplois.

La commissaire chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, a déclaré: «La nouvelle stratégie de passerelle mondiale de l’UE nous aidera à connecter l’Europe et nos partenaires à travers le monde, grâce à des investissements dans des infrastructures durables et de haute qualité. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de partenariats plus solides, soutenus par des instruments financiers ambitieux tels que l’accord de garantie d’aujourd’hui. Nous comptons sur la Banque européenne d’investissement comme partenaire stratégique clé dans le déploiement de la stratégie Global Gateway. Grâce à notre puissant outil, le Fonds européen de développement durable Plus, nos garanties mobiliseront des milliards d’investissements, tant des secteurs public que privé. C’est Team Europe en action, travaillant ensemble pour créer un impact transformationnel pour nos partenaires.

Le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, a déclaré : « L’accord signé aujourd’hui est un outil essentiel pour mettre en œuvre la stratégie Global Gateway et soutenir une reprise verte, numérique et inclusive dans le monde entier. Les défis d’aujourd’hui nécessitent des niveaux d’investissement sans précédent. Les partenariats, la coopération multilatérale et la mobilisation de capitaux privés sont des conditions préalables au succès. Avec EIB Global, notre nouvelle branche pour les partenariats internationaux et le financement du développement, nous visons à renforcer l’impact des investissements de l’UE dans le monde entier, grâce à une coopération plus étroite dans le cadre d’une approche “Team Europe”. Cela nous aidera tous à renforcer l’impact des efforts de l’Europe dans tous nos pays partenaires.»

Cet accord de garantie sera le plus important accord de garantie signé dans le cadre du nouveau Fonds Européen pour le Développement Durable Plus (« EFSD+ »), établi par le règlement NDICI – Global Europe. Il soutiendra les transitions verte et numérique dans les pays partenaires de l’UE et la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway, y compris le paquet d’investissement Global Gateway Afrique-Europe. Cet accord de garantie permettra à la BEI de financer la mise en œuvre d’investissements clés recensés dans les plans économiques et d’investissement de l’UE pour les Balkans occidentaux et les régions du voisinage méridional et oriental. Plus des deux tiers de cette couverture de garantie sont prévus pour des investissements dans les pays de l’élargissement et du voisinage. Il contribuera également au financement de la reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine. La partie restante sera utilisée pour des prêts de la BEI en faveur de projets en Afrique subsaharienne, en Asie, dans le Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

L’accord de garantie FEDD+ pour les prêts souverains de la BEI représente une partie importante de la mise en œuvre du nouveau Fonds européen pour le développement durable plus (« FEDD+ ») établi par le règlement Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (« NDICI – Global Europe »), qui est entré en vigueur en juin 2021. Le FEDD+ couvre également les pays en préadhésion. L’EFSD + est le bras financier intégré de NDICI- Global Europe fournissant une capacité de financement sous forme de garanties budgétaires, de prêts, de fonds propres, d’assistance technique et de subventions dans le monde entier pour soutenir les investissements soutenant la réalisation des objectifs de développement durable et promouvant la résilience socio-économique et environnementale chez les partenaires. pays, avec un accent particulier sur l’éradication de la pauvreté.

Le soutien à l’investissement par le biais du FEDD+ comprend jusqu’à 40 milliards d’euros de couverture de garantie de la garantie pour l’action extérieure de l’UE. Sur ce montant, 26,725 milliards d’euros correspondent à la partie de la garantie pour l’action extérieure couvrant les investissements de la BEI. La raison d’être de la garantie budgétaire de l’UE est de couvrir le risque des prêts de la BEI en dehors de l’UE et de permettre ainsi à la Banque de financer des projets à l’appui de la politique de l’UE dans des environnements à haut risque. La garantie de l’UE permet à la BEI d’entreprendre des investissements du secteur public tels que la réhabilitation et la construction de voies ferrées, de routes, d’écoles, d’hôpitaux ou d’infrastructures d’eau et d’assainissement, dans des environnements plus risqués en dehors de l’UE.

Grâce à la garantie de l’UE, la BEI sera en mesure d’accorder des prêts avec des périodes de remboursement plus longues, des périodes de grâce et des taux d’intérêt bas. Les opérations de financement entreprises par la BEI grâce à la garantie de l’UE répondront aux politiques de l’UE et aux priorités politiques spécifiques de la coopération de l’UE avec les pays partenaires. En plus de cette garantie spécifiquement réservée à la BEI, la Commission fournira, dans le cadre de l’architecture ouverte FEDD+, jusqu’à 13 milliards d’euros de couverture de garantie jusqu’en 2027. Celle-ci sera déployée par une série de partenaires chargés de la mise en œuvre, à savoir les institutions financières internationales (y compris la BEI) et les institutions européennes de financement du développement visant à mobiliser des investissements privés pour soutenir nos pays partenaires dans la réalisation des ODD.

EIB Global est la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. EIB Global est conçu pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de Team Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. EIB Global rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.

