L’OCDE présentera une nouvelle Étude économique de la Tunisie le lundi 4 avril

L’OCDE présentera une nouvelle Étude économique de la Tunisie le lundi 4 avril

Cette deuxième étude de la Tunisie de l’OCDE (la première a été publiée en 2018) examine l’impact de la crise lié au COVID-19 sur l’économie et la société tunisiennes, étudie les retombées de la guerre en Ukraine, et discute des réponses politiques et des réformes nécessaires pour surmonter les vulnérabilités économiques et augmenter le niveau de vie, en particulier face aux nouveaux défis économiques mondiaux. Un chapitre spécial examine en profondeur la manière dont la Tunisie peut améliorer les compétences et les possibilités d’emploi pour surmonter les inadéquations entre les emplois et faire baisser le chômage.

Le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, se connectera à distance pour présenter les principales conclusions de l’enquête et répondre aux questions lors d’une conférence de presse qui débutera à 10h00, heure locale, avec le Ministre tunisien de l’économie et de la planification, Samir Saïed, au Ministère de l’économie et de la planification (Avenue Cheikh Mohamed Fadhel Ben Achour, Immeuble «B4», Tour « A », 1082 Centre Urbain Nord, Tunis).

Les journalistes sont invités à s’inscrire en envoyant un courriel au ministère . L’enquête sera disponible à partir de 10h00 heure de Tunis (11h00 CET) le lundi 4 avril au lien suivant, qui peut être inclus dans les articles de presse: www.oecd.org/economy/tunisia-economic-snapshot/

Les journalistes peuvent solliciter un exemplaire de l’Étude sous embargo – sachant qu’ils s’engagent ce faisant à respecter les procédures d’embargo de l’OCDE – en envoyant un courrier électronique à embargo@oecd.org . Les exemplaires sous embargo seront envoyés un jour à l’avance.

Pour toute information complémentaire, les journalistes sont invités à contacter la Division des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 97 00). Les journalistes qui souhaitent être informés à l’avance des autres publications et manifestations de l’OCDE sont invités à compléter ce bref formulaire

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.

Lire aussi: