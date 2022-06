Signature d’un protocole d’accord avec le Royaume-Uni dans le domaine des énergies propres

Après l’annonce d’un appel d’offres, prévu courant juin, pour la production d’une capacité de 2 000 MW d’énergies renouvelables, les autorités tunisiennes collaborent avec le Royaume-Uni pour bénéficier d’un appui technique et financier dans ce même domaine.

La Tunisie et le Royaume-Uni ont signé, le mardi 7 juin, à Tunis, un protocole d’accord qui stipule que le Royaume-Uni accordera à la Tunisie un appui technique et financier pour le développement des énergies renouvelables.

L’accord a été signé par la ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi et Lord Tariq Ahmad, ministre d’Etat britannique à l’Asie du Sud, à l’Afrique du Nord, pour les affaires du Commonwealth et des Nations unies.

« Cet accord vise à soutenir la politique de transition énergétique en accompagnant la Tunisie dans les programmes nationaux visant à atteindre l’efficacité énergétique et en l’aidant à réduire ses émissions de carbone et de gaz à effet de serre, et l’établissement d’un partenariat profitable aux deux pays dans le cadre d’investissements dans les secteurs public et privé », a souligné Mme Neila Nouira.

De plus, le document prévoit des investissements du Royaume-Uni pour appuyer les efforts de la transition énergétique en Tunisie.

UK support for Tunisia’s energy transition endures well beyond #COP26. Today we signed a sustainable energy MOU to unlock UK investment, economic growth and green recovery. 🌎 🇹🇳 pic.twitter.com/hCiLPKCsaj — Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) June 7, 2022

En 2015, la Tunisie adoptait un plan sur l’énergie solaire intitulé « Le Plan Solaire Tunisien », qui avait pour ambition de permettre au pays d’atteindre, d’ici 2030, le seuil de 30% de la production d’électricité par le biais d’énergies renouvelables. Cependant, 7 ans après, la part des énergies renouvelables dans la production de l’électricité s’établit à 3% seulement.

Au vu de cette situation, la ministre avait annoncé un appel à propositions, en juin 2022, pour produire 2 000 mégawatts d’énergie solaire. Et cela après avoir accordé des licences à trois entreprises internationales pour produire 500 mégawatts d’électricité à partir d’énergies renouvelables en mars dernier.

Par ailleurs, le contexte énergétique tunisien est marqué par un déclin des ressources en énergie primaire et, en parallèle, une augmentation des besoins, en plus d’une facture énergétique de plus en plus élevée. En outre, le pays importe 48% de ses besoins en produits pétroliers et gaziers.

De ce fait, pour la Tunisie, les partenariats et projets pour le développement rapide des énergies renouvelables permettra non seulement de réduire ses émissions en gaz à effet de serre, mais aussi de satisfaire ses besoins et réduire sa dépendance vis-à-vis des importations.

