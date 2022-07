Tunis est la ville la moins chère en Afrique

Le cabinet Mercer, dans le 28e classement mondial sur le coût de la vie pour les internationaux, Tunis , le capital de la Tunisie figure dans la 44e position en Afrique et la 220e position mondiale, ainsi elle est la moins chère ville en Afrique.

Bangui, la capitale de la Centrafrique, se classe juste devant Libreville (Gabon) et Victoria (Seychelles). En Afrique de l’Ouest, le Top 3 est constitué de Lagos, Dakar et Abidjan.

Le cabinet américain Mercer a publié son rapport 2022 sur les villes les plus chères dans le monde. Cette année, sur un total de 209 villes, 44 sont africaines.

Selon cette enquête, c’est désormais Bangui, la capitale de la Centrafrique, qui est la ville la plus chère d’Afrique. Elle se classe à la 23e place au plan mondial et est suivie de Libreville, la capitale gabonaise (24e mondiale) et de Victoria, la capitale des Seychelles, (38e mondiale).

Le classement se base sur des données recueillies en mars 2022. Il intervient dans le contexte d’une inflation mondiale qui a fait bondir les cours des produits de base sur le marché international, se traduisant par une hausse du coût de la vie et des logements dans plusieurs pays africains.

En Centrafrique qui en plus de ces situations, connaît une certaine instabilité sécuritaire, la Banque africaine de développement (BAD) indique par exemple que l’inflation a dépassé les 4% en 2021, et devrait se maintenir à ce niveau en 2022. Bien qu’il s’agisse d’une inflation faible par rapport à des pays comme le Nigeria, le Kenya ou le Ghana, il faut souligner qu’elle reste au-delà du seuil maximal de 3% en vigueur au sein des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Dans le Top 10 africain on retrouve, en dehors des trois premières villes citées, Djibouti (41e au plan mondial), Kinshasa (53e), Lagos (55e), et Luanda (64e). Dakar est la ville la plus chère de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), occupant la 8e place africaine et la 65e mondiale, suivie d’Abidjan, 9e africaine et 68e mondiale. En dixième position, on retrouve la capitale du Congo, Brazzaville, qui occupe la 74e place mondiale.

Le classement tient compte de plusieurs critères dont notamment, le coût du logement, du transport, de l’alimentation, de l’habillement, des articles ménagers et le divertissement dans les villes étudiées. Il a pour objectif de fournir une grille de lecture du niveau de vie à l’étranger pour les expatriés et utilise la ville de New York comme ville de référence pour toutes les comparaisons. Les mouvements de devises sont mesurés par rapport au dollar américain.

Classement 2022 des villes africaines les plus chères (Cabinet Mercer)

Rang africain Ville Pays Rang mondial 1 Bangui Centrafrique 23 2 Libreville Gabon 24 3 Victoria Seychelles 38 4 Djibouti Djibouti 41 5 Kinshasa RDC 53 6 Lagos Nigeria 55 7 Luanda Angola 64 8 Dakar Sénégal 65 9 Abidjan Côte d’Ivoire 68 10 Brazzaville Congo 74 11 Conakry Guinée 76 12 Douala Cameroun 77 13 N’Djamena Tchad 80 14 Yaoundé Cameroun 100 15 Bamako Mali 118 16 Lomé Togo 124 17 Cotonou Bénin 128 18 Harare Zimbabwe 129 19 Ouagadougou Burkina Faso 137 20 Niamey Niger 138 21 Casablanca Maroc 143 22 Bujumbura Burundi 144 23 Accra Ghana 146 24 Abuja Nigeria 147 25 Le Caire Egypte 154 26 Nairobi Kenya 160 27 Rabat Maroc 162 28 Dar Es Salam Tanzanie 164 29 Kampala Ouganda 166 30 Maputo Mozambique 167 31 Nouakchott Mauritanie 169 32 Blantyre Malawi 184 33 Antananarivo Madagascar 188 34 Port-Louis Maurice 193 35 Cape Town Afrique du Sud 194 36 Lusaka Zambie 199 37 Banjul Gambie 202 38 Kigali Rwanda 208 39 Windhoek Namibie 213 40 Addis-Abeba Ethiopie 214 41 Gaborone Botswana 215 42 Durban Afrique du Sud 216 43 Alger Algérie 218 44 Tunis Tunisie 220

Lire aussi: