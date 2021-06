HCCFT : à l’occasion du haut conseil de la coopération FRANCO-TUNISIEN, quinze accords signés entre opérateurs FRANÇAIS et TUNISIENS

A l’occasion de la tenue à Tunis, le 3 juin 2021, du 3ème Haut conseil de coopération (HCCFT), présidé par le Premier ministre français, M. Jean CASTEX, et son homologue tunisien, M. Hichem MECHICHI, des opérateurs français et tunisiens ont signé quinze accords dans les domaines de la recherche, l’enseignement supérieur, l’éducation, le cinéma, la gestion des déchets, le soutien à l’investissement et le spatial.

Ces quinze accords, qui s’ajoutent aux six accords signés à la Présidence du gouvernement en présence de MM. CASTEX et MECHICHI, marquent la volonté de la France et de la Tunisie d’approfondir concrètement leur partenariat, dans tous les domaines.

HCCFT – RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 5 ACCORDS

Convention portant la création du Laboratoire Mixte International « BIOTEC_H2 : Production et stockage de biohydrogène et de méthane par valorisation de sous-produits agroalimentaires fermentescibles »

Résumé : Créé pour une durée de 5 ans, le Laboratoire Mixte International « BIOTEC_H2 » vise à démontrer la faisabilité technique et économique d’un bio-procédé producteur d’énergie à partir de déchets organiques des marchés tunisiens en vue de construire une filière de production industrielle de biohydrogène en Tunisie.

Signataires : Pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la Direction Générale de la Recherche Scientifique, Mme Samia Charfi-Kaddour. Pour l’Institut de Recherche pour le Développement, le représentant délégué en Tunisie, M. Mohamed-Ali Marouani. Pour l’Institut National des Sciences Appliquées Toulouse, le Directeur Bertrand Raquet. Pour l’Université de Toulon, le Président, Xavier Leroux.

Convention portant le renouvellement du Laboratoire Mixte International « COSYS-MED : Contaminants et Ecosystèmes Marins Sud Méditerranéens »

Résumé : Créé en Avril 2014 pour une durée initiale de 5 ans, le Laboratoire Mixte International (LMI) « COSYS-MED » est une structure partenariale structurante de recherche et de formation visant à mieux comprendre les interactions entre contaminants et écosystèmes marins, de proposer des outils d’aide à la décision et de remédiation en vue d’établir un Centre de Référence en Environnement Marin en Tunisie.

Signataires : Pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la Direction Générale de la Recherche Scientifique, Mme Samia Charfi-Kaddour. Pour l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricole, le Président, M. Elies HAMZA. Pour l’Institut de Recherche pour le Développement, le représentant délégué en Tunisie, M. Mohamed-Ali Marouani. Pour l’Université de Toulon, le Président, Xavier Leroux.

Accord-cadre international de coopération entre l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université de Carthage

Résumé du HCCFT : La signature de cet accord-cadre témoigne de la volonté de l’INSAT de nouer des partenariats scientifiques et universitaires pérennes avec le réseau français des INSA et notamment, l’INSA-Lyon.

Signataires : Pour l’INSA-Lyon, le Directeur Frédéric Fotadiu. Pour l’Université de Carthage, la Présidente Nadia Mzoughi Aguir. Pour l’INSAT, le Directeur Général Samir Hamza.

HCCFT- Accord-cadre international de coopération entre l’Institut National des Sciences Appliquées -Centre Val de Loire et l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université de Carthage

Résumé : La signature de cet accord-cadre témoigne de la volonté de l’INSAT de nouer des partenariats scientifiques et universitaires pérennes avec le réseau français des INSA et notamment, l’INSA Centre Val-de-Loire (CVL)

Signataires : Pour l’INSA Centre Val de Loire, le Directeur Nicolas Gascoin. Pour l’Université de Carthage, la Présidente Nadia Mzoughi Aguir. Pour l’INSAT, le Directeur Général, Samir Hamza.

Accord-cadre international de coopération entre l’Institut National des Sciences Appliquées – Hauts de France et l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université de Carthage

Résumé du HCCFT : La signature de cet accord-cadre témoigne de la volonté de l’INSAT de nouer des partenariats scientifiques et universitaires pérennes avec le réseau français des INSA et notamment, l’INSA Hauts-de-France (HdF), composante de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France (UPHF).

Signataires : Pour l’INSA Hauts de France, le Directeur Armel de la BOURDONNAYE. Pour l’Université de Carthage, la Présidente Nadia MZOUGHI AGUIR. Pour l’INSAT, le Directeur Général Samir HAMZA. Pour l’Université polytechnique Haut de France, le président, Abdelhakim Artiba.

HCCFT- CINEMA : 2 ACCORDS

Convention d’appui du Centre National du Cinéma (CNC) français au festival Manarat.

Résumé : Cette convention permettra au CNC français d’apporter un soutien financier à l’association Manarat pour la conduite de ses activités, y inclus l’organisation de la troisième édition du Festival du cinéma méditerranée de Tunisie prévu du 24 au 30 juillet prochain.

Signataires : Mathieu Fournet, directeur de l’Europe et des Affaires internationales du CNC et Chiraz Laatiri, présidente de l’association Manarat, cinéma pour tous.

Accord-cadre de coopération entre le Centre National du Cinéma (CNC) en France et le Centre National du Cinéma et de l’image (CNCI) en Tunisie, sur les trois prochaines années.

Résumé du HCCFT : Cet accord vient renforcer la coopération entre les deux centres, en particulier dans les champs de la formation initiale, de l’éducation à l’image et de manifestations culturelles, d’échanges institutionnels pour la professionnalisation du secteur cinématographique et audiovisuel, de la conservation du patrimoine cinématographique, ainsi que de la coproduction, la création numérique et la distribution d’œuvres.

Signataires : Mathieu Fournet, directeur de l’Europe et des Affaires internationales du CNC et Slim Dargachi, directeur du CNCI.

HCCFT – EDUCATION : 5 ACCORDS

Signature d’une lettre conjointe de partenariat entre les deux Inspections générales de l’éducation

Résumé : A travers cette lettre, il s’agit d’installer un partenariat durable entre les inspections générales. Un programme de travail commun sera établi afin de porter des regards croisés sur la gouvernance des systèmes éducatifs, sur les compétences professionnelles des différents acteurs ainsi que sur des défis à relever dans le domaine de l’éducation.

Signataires : Frédérique Weixler, Inspectrice Générale de l’Education, du Sport et de la Recherche pour la cheffe de l’Inspection Générale française et Khemaïs Bou Ali, directeur général de l’inspection générale de l’éducation en Tunisie.

Signature d’une convention de partenariat entre le centre de formation des personnels de l’éducation (CENAFOP), le centre international de formation de formateurs et d’innovation pédagogique (CIFFIP) en Tunisie, l’Institut de Hautes Etudes de l’Education et de la formation (IH2EF) en France et le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France

Résumé : L’objectif est de mettre en place un partenariat entre les différentes structures de formation pour accompagner le développement conjoint des compétences des cadres de l’éducation notamment relatif à la gouvernance, au pilotage des systèmes éducatifs et à l’ingénierie de formation.

Signataires : Charles Torossian, directeur général de l’IH2EF, Sophie Renaud, conseillère de coopération et d’action culturelle pour l’ambassade de France en Tunisie, Kamel Hajjem, directeur général du CENAFOP, Tahar Mathlouthi, directeur général du CIFFIP.

Signature d’une convention entre le centre national pour la pédagogie en Tunisie (CNP), la direction générale des programmes et de la formation continue, Réseau Canopé et le SCAC

Résumé du HCCFT : Le projet porte sur l’analyse des besoins des personnels de l’éducation et sur la définition d’une stratégie éditoriale pour la création de ressources numériques pour l’enseignement. Des travaux conjoints de production de ressources numériques pourront également être engagés.

Signataires : Marie-Caroline Missir, directrice générale de Réseau Canopé, Sophie Renaud, conseillère de coopération et d’action culturelle pour l’ambassade de France en Tunisie, Souhail Anen, directeur général du CNP, Riadh Bou Baker, directeur général des programmes et de la formation continue.

Signature d’une convention entre le groupement d’intérêt public français PIX, le Centre National des Technologies en Education (CNTE) et le SCAC portant sur le développement et la certification des compétences numériques des enseignants tunisiens

Résumé du HCCFT : Le projet porte sur une expérimentation de l’utilisation de la plateforme PIX pour répondre aux besoins exprimés par le CNTE afin de développer et certifier les compétences numériques des enseignants et des inspecteurs de l’éducation. Il s’agit également de permettre au CNTE et au GIP PIX de déterminer les conditions de réussite d’un partenariat pérenne notamment pour envisager la mise en place d’un projet commun de construction d’une version de PIX en langue arabe.

Signataires : Benjamin Marteau, directeur du Groupement d’Intérêt Public PIX, Sophie Renaud, conseillère de coopération et d’action culturelle pour l’ambassade de France en Tunisie, Ezzedine Zagrouba, directeur général du CNTE ;

Signature d’une convention relative au renforcement des compétences des futurs enseignants du primaire et à l’appui de la qualité de leur formation initiale

Résumé du HCCFT : Le projet porte sur le développement d’activités de coopération éducative, scientifique, administrative et culturelle qui contribuent au développement des compétences linguistiques, didactiques et pédagogiques des étudiants de la Licence en Education et Enseignement

Signataires : Sophie Renaud, conseillère de coopération et d’action culturelle pour l’ambassade de France en Tunisie, Malek Kochlef, directeur général de la coopération internationale au MESRS, Kamel Hajjem, directeur général du CENAFOP.

INVESTISSEMENTS, GESTION DES DECHETS, SPATIAL : 3 ACCORDS

Convention pour accompagner dans la durée les projets de partenariats et d’investissements en Tunisie dans les secteurs clés et prioritaires

Résumé : L’accord entre la FIPA et Business France s’inscrit dans le cadre de l’engagement présidentiel pour faciliter les investissements et renforcer les relations d’affaires entre les deux pays. Renforcement de la coopération liée aux activités d’investissements, facilitation des contacts entre les milieux d’affaires, échange d’informations, communication digitale, collaboration opérationnelle sur les grands évènements (Sommet de la Francophonie 2021).

Signataires : Directeur général de FIPA en Tunisie M. Abdelbasset Ghamni et M Michel Bauza, Directeur Afrique du Nord Business France.

Protocoles relatifs à l’octroi d’une subvention FASEP (Fonds d’études et d’aides au secteur privé) dans le domaine de la gestion des déchets à la commune de Mégrine

Résumé : L’objectif de ce projet est de créer une filière de collecte, de tri et de recyclage des bouteilles en plastique PET, au niveau de la commune de Mégrine. Il doit servir de pilote à une structuration de cette filière au niveau national en Tunisie.

Signataires : M. Benoît Paget, PDG de GREENBIG et M. Safouane Fessi, Président du conseil municipal de Mégrine.

Accord de partenariat HEMERIA-TELNET dans le domaine des constellations de nano-satellites.

Résumé du HCCFT : HEMERIA et TELNET entendent développer une coopération industrielle pour la fourniture de constellations de nano-satellites, à des fins de connectivité et d’observation de la terre, qui sera scellée dans le futur par une joint-venture commune.

Signataires : M. Philippe Gautier, PDG de HEMERIA et M. Mohamed Frikha, Directeur Général de TELNET.

Lire aussi: