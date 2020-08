Le taux de chômage ne cesse d’augmenter de jour en jour

Le taux de chômage ne cesse d’augmenter de jour en jour, des chômeurs déboussolés et démotivés suite à l’absence des résultats positifs et qui attendent l’espoir de trouver qui les orienter et illuminer leurs chemins.

En fait, en analysant bien les causes du chômage, on peut conclure que le problème vient soit du candidat ou soit du recruteur. En général, si le recruteur cherche de nouveaux salariés, il attend d’eux la satisfaction de ses besoins en contre partie du salaire proposé et là, on s’arrête pour en discuter.

Les chefs d’entreprises, les responsables ressources humaines, les dirigeants et toute personne chargée de recruter est en train de se former sur les techniques de sélection des CVs, comment rapidement consulter une centaine de candidature et choisir la meilleure sans se tromper, comment diriger les entretiens et des tas de techniques utilisées dans le monde du RH moderne et ainsi suivre les grandes entreprises et rester à jour .

Malheureusement, le candidat ne sait rien de tout ça, quelles techniques utilise ce recruteur, c’est quoi ses besoins, ses conditions, exigences professionnelles et comportementales… Du coup, il va y avoir un décalage important entre les deux parties. De ma part, j’ai fréquenté les canadiens que je respecte beaucoup, ce n’est pas pour rien que leur taux de chômage en toujours en baisse, il y a une synchronisation entre le demandeur et l’offreur, ces derniers vont se retrouver sur la même longueur d’onde et le courant passera facilement entre eux.

Prenant un exemple pour mieux comprendre tout ça ; il ne faut pas oublier que l’offre a été publié par un être humain, on peut jouer sur le côté émotionnel et sur son inconscience. Tant que c’est lui qui a rédigé l’offre c’est qu’il l’a en tête avec aussi un ordre bien déterminé, des mots clés bien choisis, des compétences recherchés…

Le candidat peut favoriser son passage à l’entretien en répétant intelligemment les mots clés utilisés dans l’offre dans son CV, en gardant aussi l’ordre des compétences recherchés dans l’offre qui sont généralement classés du plus important au moins important, du coup , dès la lecture de ce CV adapté, l’inconscience du recruteur ou le rédacteur de l’offre l’alertera en lui disant que c’est le profil idéal. Par exemple, la voix d’un chanteur super star comme Michael Jackson est connue sans aucun doute et mémorisée dans nos tête, imaginez-vous dans une émission de concours de chant et que vous faite partie des jurys, si un candidat super fan de ce chanteur et qui a la même voix commence à chater, directement vous allez tous voter pour lui car notre inconscience l’a comparé avec une voix super connue, pour les offres, c’est pareils.

Le monde du recrutement contient beaucoup d’astuces, de techniques, de méthodes que si on ne les utilise pas, nos chances d’embauche seront minimes. Dans l’article suivant, je vais vous parler comment intégrer une grande entreprise ? Quelles méthodes elle utilise ? Comment favoriser les chances d’embauches ? Ce qu’il faut éviter ?

Slim Hammami

