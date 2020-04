EY Tunisie lance un Hackathon national en ligne Hack4Covid-19 : 48 H pour contribuer à sauver des vies

EY Tunisie (Ernst & Young) organise un Hackathon National 100% en ligne sur une plateforme digitale dans le but de contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19 en mettant à la disposition des Pouvoirs Publics, du Secteur privé et de la Société civile, des solutions concrètes aux défis posés par cette pandémie. Le Hackathon National Hack4Covid-19 aura lieu du 3au 5 Avril2020 et l’inscription se fait en ligne à partir du Site de l’évènement : https://hack4covid-19.tn/

L’objectif est d’unir les efforts et construire en 48H des solutions technologiques à impact social, qui répondent aux challenges du moment et qui soient immédiatement déployables.

Les cinq Challenges retenus sont :

Challenge sanitaire,

Challenge de l’éducation

Challenge d’Entraide

Challenge de l’économie de crise

Challenge ouvert pour laisser libre court à l’ingéniosité des Tunisiens.

Cet évènement est organisé en partenariat avec plusieurs acteurs économiques, technologiques et de la société civile, tous mobilisés pour supporter cette initiative par la mise à disposition des participants de toutes leurs expertises et plateformes technologiques pour relever ces challenges.

Par ce communiqué, un appel est lancé aux ingénieurs informatiques, développeurs, designers et innovateurs Tunisiens pour soumettre leurs propositions et contribuer par leurs idées, créativités et savoir-faire.

Le jury, qui sera composé d’experts techniques et représentants d’institutions gouvernementales, sera axé sur la « Qualité technologique » de la solution et son« lmpact réel »pour atténuer les répercussions de cette crise sanitaire.

Vous avez une Idée solide avec une équipe passionnée &engagée ? ou sans idée jusque-là mais vous pensez pouvoir apporter votre savoir-faire, Inscrivez-voushttps://hack4covid-19.tn/

Pour avoir plus d’informations sur les critères requis ainsi que les ressources proposées par le Hackathon, merci de vous diriger vers :

Le site de l’évènement :https://hack4covid-19.tn/

La page Facebook :https://www.facebook.com/Hack4Covid

