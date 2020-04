Hy-Gêne : la nouvelle création Made in Tunisia pour une reprise en toute sécurité du travail

La pandémie engendrée par le virus COVID19 a eu des effets désastreux en vie humaine et a touché de plein fouet les économies des pays.

Mais en Tunisie et pleine crise un énorme élan de solidarité c’est dégagé afin entre autre de mettre en commun les forces vive de chacun pour lutter contre ce fléau avec l’ouverture de la boite de Pandore mais une boite non pas empli de catastrophes mais ben et bien d’ingéniosité, d’inventivité, de créativité, de technicité …

Nous avons vu des étudiants, enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens, laborantins…mettre au poinds des solutions pratiques et efficaces 100 Made in Tunisia pour aider notre pays à l’instar des masque de protection, des appareils de respiratoires en 3D, des lits, postes médicaux avancés, des drones intelligents, des robots pour faire respecter le confinement.

La société Alluco, gammiste en aluminium avec la menuiserie aluminium Siboall ont répondu à l’appel de leurs partenaires industriels, commerciales et administratifs afin de leur proposer un tunnel de désinfection robuste, efficace et économique afin de leur permettre une reprise de leurs activités en toute sécurité.

Après 10 jours de recherche et de développement, l’équipe d’Alluco a réussi à fournir une cabine mobile de désinfection 100% de conception tunisienne et répondant aux normes internationales et nommé « Hy-gêne ».

Hy-gêne est autre composé :

D’un système de nébulisation (vapeur) qui est connecté à un système de contrôle permet un mélange automatiquement d’un produit (le ANK, approuvé par le Ministère Tunisien de la santé) désinfectant à 360°

• D’un détecteur de mouvement qui déclenche automatiquement le système de la désinfection lors de l’accès au tunnel.

• D’un thermomètre mural digital indiquant la température corporelle avec déclenchement d’une alarme en cas de température supérieure à 38°

• D’un distributaire automatique de gel désinfectant

La structure est composée de verre Securit, de rideau laminaire, de lames et profilés en aluminium.

Avec un temps de passage moyen par personne dans le tunnel de 5 secondes, Hy-gêne va pouvoir être installé entre autre à l’entrée des usines, hôpitaux, administrations, grande surface, lieux de loisirs et de divertissements, hôtels… ou tout autre établissement à grande fréquentation.« Hy-gêne » est également munie d’une rampe pour faciliter l’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Garnatie 5 ans, Hy-gêne ne nécessite aucun entretien. Toutes les pièces de rechanges sont disponibles et facilement interchangeables en cas de dommages.

L’objectif affiché : « Offrir un cadre de Travail & de Vie sain & sécurisé »

