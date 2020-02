La Poste Tunisienne et GlobalNet Signent une convention de partenariat pour faciliter l’accès aux services Internet

La Poste Tunisienne et GlobalNet ont signé aujourd’hui le 31janvier 2020 au siège social de l’Office National des Postes, une convention de partenariat pour faciliter l’accès des citoyens dans les différentes régions du pays aux services internet et booster leurs connectivités.

La convention de partenariat a été signée conjointement par M. Jawher Ferjaoui, le Président Directeur Géneral de la Poste Tunisienne et M. Nasr Ali Chakroun, Directeur Général de GlobalNet et ce en présence des cadres et des responsables des deux institutions.

Cette convention permettra la commercialisation des packs d’abonnements Internet de GlobalNet via le réseau des Bureaux de Poste couvrant tout le territoire du pays et le paiement des frais d’abonnements via les canaux digitaux (application D17, Pos, internet) de la Poste Tunisienne.

