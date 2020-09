Premier Centre de réparateur agréé Peugeot, Opel et Eurorepar Car Service à la station-services Shell El Hadika

Premier Centre de réparateur agréé Peugeot, Opel et Eurorepar Car Service à la station-services ShellEl Hadika

Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie, et le Groupe Stafim, le concessionnaire des marques Peugeot, Opel et Eurorepar Car service, viennent d’inaugurer le premier centre de réparation agréé réunissant les marques Peugeot, Opel et l’enseigne Eurorepar Car Service et implanté à la station-service Shell de la cité El Hadika.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de M. Abderrahim Zouari, Vice-président du Groupe Stafim etM Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie ,des cadres des deux Groupes, ainsi que quelques invités, protocole sanitaire COVID-19 oblige.

Abderrahim Zouari a déclaré : « Je suis très heureux d’inaugurer le premier réparateur agréé Peugeot, Opel et Eurorepar Car Service en Tunisie, qui symbolise aujourd’hui le lancement de notre activité multimarque sur le marché tunisien. Notre offre est particulièrement adaptée aux besoins des clients, tant en termes de réseau d’implantation que de gamme de pièces ».

Pour sa part, M. Mohamed Bougriba, fier de ce projet, a souligné : « nous poursuivons notre engagement à offrir à nos clients des produits et services de qualité et ce, particulièrement à travers des partenariats avec de vrais professionnels tel que celui que nous inaugurons aujourd’hui. Avoir le privilège d’offrir des services d’entretien avec des lubrifiants Shell conformes aux standards de la marque française au lion ainsi que de l’allemande Opel est pour nous une grande fierté. »

Ce nouveau centre nommé Seven Servicesest le fruit d’un partenariat entre deux groupes leaders sur leur marché : Vivo Energy Tunisie avec un réseau national de 170 stations-services Shell implantées partout en Tunisie et StafimGroup, concessionnaire agréé Peugeot et Opel ;Deux marques qui ont su gagné la confiance des automobilistes tunisiens par la qualité de leurs produits et services. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de mutualisation engagée par le constructeur automobile mondial PSA (Peugeot Société Anonyme), visant à offrir à ses clients l’opportunité de faire entretenir leurs véhicules des différentes marques du groupe, sur un même site.

Développé aux normes internationales PSA, ce nouveau centre de services qui s’étend sur une superficie totale de 202 m2 est unique dans son genre. Il dispose de trois baies, dédiée chacune à une marque Peugeot, Opel et Eurorepar Car service,et est équipé de tous les systèmes et outillages spécifiques, conformément aux standards des trois marques. Grâce à une équipe formée aux normes du constructeur Français, les clients de la station Shell El Hadika bénéficient désormais des opérations d’entretiens rapides telles que le changement des plaquettes de freins ou d’amortisseurs, et des opérations de vidange avec les lubrifiants Shell Helix, uniques huiles au monde à base de gaz naturel.

Ce centre offre également des réparations mécaniquesavec des pièces d’origine des marques Peugeot et Opel et des pièces « Eurorepar »multimarques pour tous véhicules, garanties deux ans par le constructeur. Cet espace attrayant est ainsi conçu pour offrir le meilleur service aux clients avec un rapport prix-performance des plus avantageux.

L’ouverture de ce nouveau centre témoigne d’une volonté commune aux deux marques d’offrir un service de qualité et de proximité à leurs clients pour leur procurer une satisfaction en toute sérénité.

Cerise sur le gâteau, tous ces services sont disponibles sur une plage horaire large, du lundi au samedi de 8h à 17h30 et le dimanche de 8h à 13h non-stop.

