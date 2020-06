secteur agricole et de la pêche : vers la résolution des problématiques restées en suspens

Il a été convenu, lors d’une séance de travail présidée, vendredi, par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, de résoudre les problématiques restées en suspens dans le secteur agricole et de la pêche dans le cadre de commissions conjointes qui se tiendront d’une manière périodique.

Tenue avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, Oussema Kheriji et Abdelmajid Zar qui conduisaient chacun une délégation, cette réunion a été l’occasion de discuter et d’examiner les moyens à même de développer le Fonds d’indemnisation des catastrophes naturelle et de résoudre les questions relatives à la pêche illégale .

La réunion a permis aussi de débattre des dépassements commis à l’encontre des biens publics (eau et forêts) et de la gouvernance des système de production.

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, souligné que le secteur agricole figure parmi les priorités du gouvernement, faisant savoir qu’il est impératif d’engager une réforme dans ce secteur puisqu’il contribue au développement de la croissance.

