BH Leasing : meilleure performance la séance du 17 mai 2021

Le Tunindex poursuit sa tendance haussière, débutant la semaine avec une progression de 0,14% à 7 391,73 points. Par ailleurs, le Tunindex 20 affiche une embellie de 0,38% à 3 269,61 points.

Le volume des transactions est de l’ordre de 4,897 MDT. La balance des variations termine la séance en équilibre, soit 20 hausses contre 20 baisses.

Comportement des valeurs

La meilleure performance journalière revient à la valeur BH LEASING, progressant de 4,49% à 1,63 DT, pourchassée par CITUCARS qui justifie une hausse de 3,50% à 10,05 DT. Suivant cette même tendance, AIR LIQUIDE et SPDIT-SICAF gagnent 3,00% et 2,48% à 119,17 DT et 8,34 DT respectivement. TUNIS RE, quant à elle, prend 2,04% à 7,50 DT.

Dans le registre rouge, CIL plonge de 4,47% à 18,15 DT, suivie de GIF-FILTER qui s’effrite de 3,75% à 0,77 DT. Pareillement, TELNET HOLDING et MPBS perdent 2,62% et 2,59% pour finir à 8,18 DT et 3,01 DT respectivement. NEW BODY LINE se déleste de 2,23% à 4,38DT.

Assurances Maghrebia s’adjuge le plus fort volume de transactions avec 0,942 MDT de capitaux traités. La SFBT quant à elle, s’est transigée à un volume total de 0,558 MDT. OTH a totalisé 0,487 MDT de volume d’échanges, finissant à 12,70 DT. La BIAT a drainé 0,431 MDT de ses capitaux à 63,97 DT. SAH a été négociée à concurrence de 0,350 MDT pour finir la séance à 12,88 DT.

