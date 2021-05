Bourse : La couleur verte en avril 2021

Au terme du mois d’Avril 2021, la Bourse de Tunis s’est affichée dans le vert pour un volume d’affaires de 177,009 MDT qui correspond à 32 222 transactions. Le Tunindex s’est apprécié de 1,06% à 7 164,20 points. Pareillement, le Tunindex 20 a pris 1,47% à 3 148,00 points.

Au registre des plus fortes hausses du mois, SIPHAT se positionne en tête du classement grimpant de 37,33% à 6,18 DT, contre une performance boursière (YTD) de l’ordre de 60,94%. SOTIPAPIER occupe le deuxième rang avec une appréciation mensuelle de 28,65% à 4,76 DT.

ATTIJARI LEASING a bondi de 28,44% courant le mois de d’Avril, à 11,56 DT. Les valeurs CIL et CIMENTS DE BIZERTE se sont appréciées de 16,07% et 13,39% à 17,79 DT et 1,44 DT respectivement.

Au palmarès des plus fortes baisses mensuelles, AMS a plongé dans le rouge de 19,54% à 0,70 DT. SITS a baissé de 18,25% à 2,15 DT moyennant un volume de transactions de 18 014 DT.

UNIMED a perdu 12,82% à 7,48 DT contre une chute depuis le début de l’année de 23,28%. SOMOCER a chuté de 10,19% à 0,97 DT, négociant 475 m DT de ses capitaux.

ARTES a enregistré le plus fort volume d’affaires de ce mois, soit 45,132 MDT, affichant une performance (YTD) de 4,39%. A noter que la Bourse de Tunis a enregistré, Vendredi 23 Avril 2021, une transaction de bloc portant sur 8 798 708 actions ARTES à un cours de 5,60 DT, soit un total de 44,521 MDT.

ATTIJARI BANK s’est traitée à hauteur de 42,978 MDT à 30,61 DT. La place a enregistré également une transaction de bloc portant sur 1 128 363 actions ATTIJARI BANK à un cours de 36,30 DT, soit un total 40,959 MDT. SFBT s’est transigée à concurrence de 10,437 MDT, pour finir à 19,60 DT.

BIAT a été négociée à concurrence de 9,378 MDT, terminant le mois à 59,45DT. UIB a brassé 8,558 MDT de ses capitaux à 16,08 DT.

