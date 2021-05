La Chambre de Commerce Canada-Afrique accueille Nicolas Pompigne-Mognard au sein de son Haut Conseil consultatif

La Chambre de Commerce Canada-Afrique est heureuse d’annoncer l’accession de M. Nicolas Pompigne-Mognard au Haut Conseil consultatif de l’organisation, après approbation unanime du Conseil d’administration.

La Chambre de Commerce Canada-Afrique est une organisation indépendante, sans but lucratif, qui entretient des liens étroits avec les entreprises canadiennes et africaines, ainsi qu’avec les gouvernements qui comptent parmi ses membres. Des chefs d’entreprise de premier plan, des chefs d’État, ainsi que des investisseurs, des entrepreneurs et des décideurs, figurent parmi les centaines d’orateurs et les dizaines de milliers de délégués qui participent à des événements physiques ou virtuels.

« Nous sommes extrêmement honorés d’accueillir une icône mondiale des médias – et un fils de l’Afrique – au sein de notre Haut Conseil consultatif, alors que nous ouvrons un nouveau chapitre dans le commerce et l’investissement entre le Canada et l’Afrique », a déclaré le Président du Conseil d’administration de la Chambre de Commerce Canada-Afrique, M. Sebastian Spio-Garbrah, depuis les bureaux de la Chambre à Ottawa.

« Notre travail actuel avec APO Group a permis une exposition médiatique équivalente à plusieurs millions de dollars de publicité à travers le continent. Nous pensons que M. Pompigne-Mognard et APO Group seront essentiels à l’atteinte de nos très ambitieux objectifs de croissance en tant qu’institution de 27 ans engagée dans le commerce et l’investissement entre le Canada et l’Afrique ».

Nicolas Pompigne-Mognard (www.Pompigne-Mognard.com) a fondé APO Group avec 10 000 € d’économies, comme capital de départ. L’objectif était de permettre aux médias internationaux et africains d’accéder à des informations fiables sur l’économie, les entreprises et les investissements à travers le continent.

Aujourd’hui, APO Group a aidé les communicateurs à relayer des histoires captivantes, typiquement africaines, auprès de leurs publics, permettant ainsi une évolution de l’image de l’Afrique et l’adoption d’un ton plus positif à l’égard du continent.

La Chambre de Commerce Canada-Afrique a commencé à travailler avec APO Group cette année, à la suite d’initiatives majeures au Canada et en Afrique, notamment avec le Premier ministre Trudeau, les dirigeants de l’ Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), ainsi qu’avec des chefs d’État et des ministres africains.

« M. Pompigne-Mognard jouera sans aucun doute un rôle important et stratégique dans le commerce et l’investissement entre le Canada et l’Afrique dans le cadre de notre mandat visant à accélérer les liens commerciaux entre cette grande nation du G7 et notre incroyable continent, l’Afrique », a ajouté M. Sebastian Spio-Garbrah, dans ses déclarations depuis Ottawa.

