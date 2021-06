8ème édition des ASCOM 2021 à Abidjan : Le Grand prix de la Communication RSE décerné à la Fondation BGFIBank

Cette distinction récompense l’engagement de la Fondation en faveur d’une communication responsable dans la mise en oeuvre de ses activités, dans le domaine de l’éducation et de la formation en Afrique.

Ce jeudi 10 juin 2021 à Abidjan, la Fondation BGFIBank (www.Fondation-BGFIBank.com) s’est vu décernée le Grand prix de la Communication RSE, lors de la 8ème édition des AS de la communication et du marketing (ASCOM).

Placée sous le patronage du Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Porte-parole du Gouvernement de Côte d’Ivoire, M. Amadou Coulibaly, cet événement incontournable dans le monde de la communication en Afrique et plus particulièrement en Côte d’ivoire, a regroupé plusieurs personnalités publiques parmi lesquelles, M. Thierry MOUNGALA, Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement du Congo, M. Mamadou TOURE, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, M. Siandou FOFANA, Ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Sidi TOURE, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques.

La 8ème édition des ASCOM qui s’est déroulée dans la mythique salle du CRRAE-UMOA d’Abidjan, au cœur de la cité des affaires d’Abidjan-Plateau, sous le thème “Communiquer pour résister et rebondir” a été un véritable cadre d’échanges pour les professionnels du métier, les personnalités africaines et internationales divers, dont des chefs d’entreprises, des patrons d’institutions et de collectivités, des dirigeants d’agences, des cadres du marketing et de la communication, des promoteurs, des prestataires événementiels, des enseignants et des étudiants.

Cela a été l’occasion de mettre en avant les nouvelles tendances et outils à fort impact que les entreprises peuvent utiliser dans un monde qui subit de plein fouet la crise liée à la Covid-19.

Un label qui encourage l’excellence

Label d’excellence, le Prix ASCOM est décerné aux professionnels, agences, entreprises et personnalités les plus talentueux et les plus actifs pour le développement de la communication en Côte d’Ivoire et en Afrique. Initié par le journaliste ivoirien Michel Russel LOHORE en 2007, ce prix s’est imposé en Côte d’Ivoire et en Afrique, comme un rendez-vous de référence de l’univers de la Communication.

Son objectif est d’insuffler une dynamique vigoureuse et d’inciter les entreprises et les institutions du continent à faire du secteur de la communication un levier important de performance.

Une manifestation dont la notoriété s’est accrue au fil des années. La preuve avec la participation de Jacques SEGUELA, légende mondiale de la communication, qui, en sa qualité d’invité d’honneur des ASCOM 2018, a marqué les esprits en donnant une conférence mémorable.

