BEI : deux rapports la mettent en avant des solutions pour les défis de développement ainsi que l’importance du partenariat avec l’Afrique

« Partenariat avec l’Afrique », décrit les performances précédentes de la BEI en Afrique et démontre de la ferme conviction de la Banque qu’elle peut encore mieux faire dans les années à venir

La Banque européenne d’Investissement a publié aujourd’hui sa vision de la collaboration avec l’Afrique, ainsi qu’un ensemble de propositions d’experts sur l’avenir du développement.

Les deux nouvelles publications ont été officiellement lancées par le président de la BEI, M. Werner Hoyer, et son vice-président, M. Thomas Östros, plus tôt dans la journée, en entame des Journées européennes du Développement.

La première publication a pour sujet le « Partenariat avec l’Afrique » : la manière dont la BEI exécute les politiques de l’UE en Afrique et nos projets d’avenir pour le développement et les partenariats à travers tout le continent présente les plans de la Banque pour aboutir à un plus grand impact de ses projets en Afrique.

La deuxième a pour sujet « Solutions globales, partenariats internationaux » : le rapport de développement de la Banque européenne d’investissement pour l’année 2021 a été constitué autour de textes et d’analyses de spécialistes qui offrent de nouvelles perspectives pour répondre aux défis de développement auxquels fait face le monde aujourd’hui.

C’est la première fois que la plus grande instance financière multilatérale du monde publie une vision de ses accords avec l’Afrique ou encore un rapport détaillé sur son enveloppe annuelle de prêts pour le développement qui atteint 10 milliards d’euros.

La Banque européenne d’investissement est l’un des plus grands pourvoyeurs de financement de la lutte contre les changements climatiques dans le monde et s’est engagée à fournir mille milliards d’euros en investissement pour le climat et l’environnement au cours de la prochaine décennie.

La Banque travaille également avec des partenaires africains des domaines de l’innovation, des petites et moyennes entreprises et des infrastructures. L’année dernière, la BEI a accordé 5 milliards d’euros en emprunts pour l’Afrique.

La BEI est la seule institution financière multilatérale appartenant exclusivement à l’UE et collabore étroitement avec d’autres institutions européennes afin de soutenir l’action de l’UE dans plus de 140 pays autour du globe. La banque est un élément clé des outils à la disposition de l’UE. Elle a, à ce titre, aidé, pendant des décennies, à renforcer le partenariat entre l’Europe et l’Afrique.

Elle vise à maximiser l’impact de chaque investissement, combinant ses efforts à ceux de ses partenaires africains afin de faire face, ensemble, aux défis importants d’aujourd’hui, et saisir les opportunités qu’offre la transformation économique du continent.

Il s’agit d’un témoignage du solide partenariat entre la Commission européenne et la BEI, ainsi qu’avec les diverses institutions financières européennes et internationales de développement et d’autres parties prenantes, parmi lesquelles le Programme de Développement des Nations unies, afin d’avoir un impact réel et profond sur le terrain.

Si vous voulez comprendre ce que signifie et signifiera cet impact dans la vie des Africains, lisez « Partenariat avec l’Afrique ».

Le premier rapport détaillé de l’œuvre de la BEI en dehors des frontières de l’Union européenne, « Solutions globales, partenariats internationaux ».

Le rapport de développement de la Banque européenne d’investissement pour l’année 2021 permet de mieux comprendre les initiatives de la BEI dans toutes les régions du monde qui portent une priorité pour l’Union européenne, ainsi que des données et des éclaircissements sur leur impact, et une idée sur leur contribution à une architecture européenne renforcée pour le développement à travers une série de textes et d’analyses de spécialistes.

Le changement climatique et la pandémie du Covid-19 nous rappellent que les solutions doivent être globales. De l’arrêt des cours à l’impact sur les entreprises, l’emploi et les flux de financement en faveur du développement, le rapport de développement de la BEI insiste sur l’importance du soutien au financement du développement que fourni l’Union européenne, aujourd’hui, à la lumière de la pandémie, plus que jamais.

Les spécialistes ayant contribué à ce rapport abordent des questions clés en matière de politique de développement, notamment :

• Comment calculer les risques liés aux changements climatiques ?

• Comment lutter contre le changement climatique grâce à l’égalité entre les sexes ?

• Comment réhabiliter les forêts détruites pour produire du chocolat ?

• Comment faire face à la crise de l’eau dans les pays en développement ?

• Comment l’équité peut-elle financer des modèles économiques innovants en Afrique ?

Pour plus d’information et pour télécharger le rapport complet, rendez-vous sur :

« Partenariat avec l’Afrique » : Comment la BEI exécute les politiques de l’UE en Afrique et nos projets d’avenir pour le développement et les partenariats à travers tout le continent.

https://bit.ly/3xe5viy

« Solutions globales, partenariats internationaux » :

Le rapport de développement de la Banque européenne d’investissement pour l’année 2021

https://bit.ly/3pQwIW8

