Bpifrance et la SID s’engagent pour renforcer l’accompagnement des entrepreneurs dans les pays membres francophones

Bpifrance, la banque publique d’investissement française, et la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID) (www.ICD-ps.org) ont conclu un partenariat permettant la mise à disposition de la plateforme d’autoformation en ligne « Bpifrance Université e-learning » auprès des dirigeants d’entreprises dans les pays francophones membres du réseau de la SID.

Cet accord illustre la volonté des deux institutions de soutenir et de promouvoir la coopération économique et de favoriser la croissance d’un écosystème entrepreneurial.

« En partenariat avec Bpifrance Université, nous sommes ravis de mettre à la disposition de notre réseau dans les pays membres francophones de la SID une plateforme d’e-learning de qualité et à contribuer à la fourniture de l’assistance technique nécessaire au développement des compétences des acteurs du secteur privé avec un accès gratuit à des modules de formation ciblés pour adresser les défis auxquels les acteurs du secteur privé font face. » déclare Ayman Amin Sejiny PDG de la SID.

Hélène Clément, Directrice des programmes et cursus de Bpifrance Université, ajoute : « L’accompagnement des entrepreneurs est la clé de la croissance des TPE et PME, source de création de valeur et d’emploi. Nos programmes de e-learning ont pour but d’aider les dirigeants de PME à monter en compétence et à remettre à plat leurs stratégies et leurs axes de développement.

C’est donc une grande fierté de collaborer avec notre partenaire la SID afin de proposer ces contenus aux dirigeants francophones ».

Les contenus de formation accessibles abordent toutes les thématiques utiles liées au management et au développement des entreprises sous forme de sessions de 5 à 10 minutes, telles que : stratégie, finance, innovation, international, marketing, vente, achats, production, supplychain, juridique, ressources humaines, gestion, développement personnel, leadership, transformation digitale, responsabilité sociale des entreprises…

Sont proposés par ailleurs :

Des modules thématiques, courts et orientés vers leurs mises en œuvre,

Des webinaires, en approfondissement des modules ou en focus sur un sujet, qui favorisent aussi les échanges entre entrepreneurs de différents pays,

Des quizz et des exercices interactifs,

Des guides,

Des podcasts,

La plateforme est accessible gratuitement, à tout moment, sur simple inscription sur le site suivant : https://ICD-ps.org/en/e-learning

