CenturionPlus aide les entreprises à garder une longueur d’avance face au Covid-19

L’équipe CenturionPlus et nos avocats à la demande travaillent sans relâche pour aider les clients à naviguer les complexités juridiques causées par le COVID-19.

Au milieu de cette période de crises et des restrictions imposées aux déplacements et à la mobilité, nous avons des avocats sur le terrain qui peuvent assister votre entreprise dans ses besoins juridiques sur mesure. Cela comprend une assistance juridique interne et à distance.

« Alors que nous sommes confrontés à une nouvelle crise mondiale, nous avons été submergés par les questions et les préoccupations des clients et des individus sur tout le continent africain », a expliqué Leon Van Der Merwe, directeur de CenturionPlus. « Avec CenturionPlus, nous avons développé et adapté une nouvelle approche d’avocats à la demande et sur le terrain dans toutes les juridictions africaines.

Cette plateforme est encore plus pertinente compte tenu de la situation mondiale actuelle et des restrictions de voyage à travers l’Afrique. »

Le besoin de soutien juridique interne est en effet plus important que jamais. Cela comprend non seulement l’assistance aux clients cherchant à résoudre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, mais également ceux qui ont besoin de conseils sur une restructuration de leur dette, au milieu de difficultés financières qui affectent nos économies. « Les entreprises cherchent activement à savoir si une pandémie justifie l’annulation de leurs obligations contractuelles par exemple, et nous sommes là pour les aider à répondre a ces questions », a ajouté Van Der Merwe.

Il ne fait aucun doute que longtemps après la fin de cette crise sanitaire mondiale, les tribunaux seront aux prises avec un nombre incalculable de litiges concernant la question de savoir si les parties sont dispensées de s’acquitter de leurs obligations contractuelles.

Les entreprises devraient donc être proactives dans leur restructuration, et revoir leur approche et leurs politiques actuelles.

Cela comprend la mobilisation d’une équipe juridique dédiée qui comprend votre entreprise et peut faire ce travail avec flexibilité dans les services et les prix.

Pendant cette période incertaine, n’oubliez pas de faire en sorte que le temps qui nous est donné soit mis au service de la durabilité de vos affaires.

