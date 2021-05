En général, les traders sont optimistes quant aux perspectives d’un été haussier pour le baril, avec la réouverture des lignes de transport et les vacances. Une grande partie de Wall Street par exemple, table sur une hausse des prix dans les mois à venir. Récemment, Goldman Sachs a confirmé sa perspective d’un baril à 80 dollars cette année, surtout dans le contexte de faiblesse actuelle du dollar.

Poussé par les prévisions de reprise de la demande avec la réouverture des économies des grands consommateurs, la diminution des stocks et le recul des inquiétudes liées à la propagation du coronavirus en Asie, le baril de Brent a franchi hier la barre des 70 dollars. La dernière fois qu’il était à ce niveau remonte à mars dernier.

Les efforts de l’OPEP et de ses alliés combinés à ceux des grandes économies pour étouffer l’expansion du coronavirus et relancer la consommation en général sont en train de produire les effets escomptés.

