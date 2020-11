Saloodo! lance sa plateforme numérique de fret au niveau mondial

La plateforme numérique de fret est disponible sur 4 continents et dans plus de 50 pays

Saloodo! est la plateforme numérique dédiée au fret routier la plus internationale au monde.

La start-up logistique Saloodo! maintient le cap de l’expansion. La plateforme numérique est désormais prête à être utilisée au niveau mondial pour le fret routier. Une grande étape dans l’histoire encore récente de la société, qui a été bien préparée en termes de durabilité et de stratégie.

Cette plateforme numérique dédiée au fret routier, intuitive et conviviale, a été lancée en Allemagne en 2017 et n’a cessé de se développer depuis. Au départ, Saloodo! était disponible dans quelques autres pays européens, et connaissait également une croissance rapide dans des marchés émergents hors d’Europe, comme le Moyen-Orient et l’Afrique.

Pour le PDG de Saloodo! Thomas Grunau, le lancement vient exactement au bon moment : « Saloodo! a été créée voici quatre ans. Dès le premier jour, notre objectif a été de proposer à nos clients une réelle valeur ajoutée et de leur simplifier la vie. Ceci en tête, nous nous sommes toujours donné la liberté de développer des fonctions qui soient proches des besoins de nos clients sur les différents marchés. Mais il était temps maintenant de tout rassembler sur une plateforme et de faire bénéficier les clients de Saloodo! dans le monde entier de l’ensemble de ces efforts. »

Saloodo! connecte avec fluidité les marchés internationaux

La plateforme mondiale n’élargit pas seulement son éventail de fonctions, mais connecte également les marchés entre eux. Il est à présent possible, par exemple, d’organiser des transports internationaux depuis l’UE vers la Turquie ou le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et vice versa. Saloodo! permet donc d’assurer le traitement sans interruption de transports transfrontaliers et trans-marchés – et gagne par là en attractivité pour les grandes entreprises opérant à l’échelle internationale.

« Nous coopérons déjà avec un certain nombre de grands acteurs mondiaux. Ces clients présentent un niveau élevé de numérisation et fonctionnent à travers le monde avec des processus ininterrompus. Du côté de leurs prestataires de transport et de logistique, les choses sont souvent différentes, ce qui provoque des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement de ces sociétés », explique Anja Kappus, COO Saloodo!. « Avec notre plateforme numérique mondiale pour le fret routier, nous, chez Saloodo!, sommes précisément en mesure de rendre ces processus plus efficaces et plus rentables – tout autour du globe. »

Le lancement de la plateforme mondiale ne permettra pas seulement d’unir les marchés. À partir d’aujourd’hui, les clients de Saloodo! bénéficieront également de toutes les fonctionnalités développées jusque-là dans les différentes régions. « Ainsi, les clients dans nos régions recevront pour la première fois des mises à jour en temps réel du statut de leurs transports. Les appels d’offres numériques dans le domaine du fret n’étaient autrefois pas disponibles hors d’Europe », ajoute Tobias Maier, CEO Saloodo! MEA. Les expéditeurs peuvent placer sur la plateforme des appels d’offres pour des transports à itinéraire simple, à plusieurs escales ou aller et retour. Les fournisseurs de services de transport soumettent ensuite leurs offres et profitent d’une plus grande sûreté dans la planification de leurs activités.

À l’inverse, les expéditeurs européens peuvent commander des transports par camion en convoi. Cette option a été largement testée au préalable dans les régions MEA, et les expéditeurs de marchandises de grande valeur en particulier apprécient les avantages des convois de transport en termes de sécurité.

Une nouvelle fonction qui sera bientôt mise en place pour le marché européen du fret routier est la possibilité de soumettre des offres de transport via WhatsApp. Les fournisseurs de services de transport pourront être informés par WhatsApp des nouvelles demandes de transport et présenter leur offre. Si l’expéditeur accepte l’offre, le fournisseur de services est informé et toutes les informations et documents relatifs au transport lui sont envoyés automatiquement.

Quatre ans à peine après sa création, Saloodo! lance à l’échelle mondiale sa plateforme numérique dédiée au fret routier, établissant ainsi une référence sans précédent parmi les plateformes numériques de transport sur route.

