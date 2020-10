SAP AFRIQUE FRANCOPHONE tient son DATA INNOVATION TOUR

Depuis l’apparition du big data au tournant des années 2010, les entreprises sont devenues dépendantes des quintillions de données produites et circulant chaque jour.

Mais alors que le big data alimente toutes les discussions et qu’il est sans cesse comparé au pétrole tant pour sa valeur inestimable que pour son rôle de carburant de la troisième révolution industrielle, l’on constate que potentiel de ce déluge de données (qui va continuer d’augmenter de manière exponentielle dans les prochaines années) est encore sous-exploité par les décideurs des grands groupes.

Aujourd’hui dans les faits, seulement une poignée d’entre eux parvient à passer de l’étape de la collecte à celle de l’exploitation et l’analyse pointue de ces données.

La big data au secours de la crise

À un moment où le monde traverse une des pires crises sanitaires de l’époque moderne et dont les répercussions économiques commencent tout juste à se faire sentir, il devient aujourd’hui, plus que jamais, urgent d’enfin miser sur le potentiel de la data, cet « or noir » qui ne demande qu’à être exploité. Seules les organisations résilientes qui y parviendront survivront.

Les nombreuses solutions de SAP, leader mondial du logiciel d’entreprise, permettent justement aux entreprises de mettre en place l’architecture la plus efficace et sécurisée pour exploiter les données collectées. De ce fait, SAP s’engage à accompagner les entreprises dans leur transformation culturelle et de leur SI vers un modèle piloté par la donnée, ce qui faciliterait la collecte, l’assainissement, la sécurisation, et le traitement de l’information à ces mêmes entreprises.

SAP fournit notamment une plate-forme technologique permettant aux entreprises de prendre les meilleures décisions au meilleur moment grâce à une exploitation intelligente des données ainsi que de transformer rapidement leurs données afin d’en tirer une réelle valeur commerciale. A ce jour, SAP compte plus de 1800 applications disponibles sur le SAP App Center, et plus de 15000 clients des services SAP Cloud Platform, dont 1 600 partenaires.

Alors que le monde assiste à l’émergence d’un modèle de gouvernance centré sur la data et qui déclenche multiples transformation, SAP s’engage dans cette transformation culturelle en organisant exclusivement des événements spécialement dédiés à la Data dans les pays d’Afrique Francophone. Ces initiatives facilitent la prise en compte de la nécessité d’une meilleure gestion des données pour améliorer leurs produits et services. SAP met au service des entreprises plus de 20 services Business pouvant atteindre un retour sur investissement d’environ 650% sur 5 ans. 30 autres services sont en cours de développement par SAP pour les prochains jours.

Toutes les solutions SAP ont été présentées lors de l’étape Afrique francophone du Data Innovation Tour qui a eu lieu dans la matinée du 13 Octobre et qui est toujours consultable en ligne les semaines à venir. Afin de respecter les mesures sanitaires requises en cette période de crise liée au COVID-19, l’événement s’est déroulé dans un environnement 100% virtuel accessible depuis un ordinateur portable ou un appareil mobile.

Des experts reconnus

L’IA, la gouvernance des données, l’environnement intelligent pour l’adoption agile des plateformes ERP, l’Analytics, IoT, le Cloud et bien plus encore… Les experts SAP ont partagé avec leurs invités toutes les nouveautés du secteur au cours de cette édition qui promettait d’être un rendez-vous incontournable dans le contexte de la reprise économique du continent Africain.

Étaient au programme :

Des keynotes en direct : L’événement a démarré par un mot de bienvenue et une introduction de Carlos Lacerda – Vice-Président Platform & Technologies – SAP EMEA South portant sur les solutions Platform & Technologies EMEA South et était suivi de sessions de questions/ réponses en direct, suivies activement par des experts reconnus tels que Irfan Khan – Président Platform &Technologies, Jeremy Rader – GM Plateformes Digitales & Data ou encore Marc Nolla, Directeur du Digital SAP .

Une série de workshops live avec des experts mondiaux :Les invités avaient aussi la possibilité de participer à des séances en petits groupes portant sur les sujets suivants : l'innovation « Post COVID » avec l'équipe Winnovate, la Data Science, la Data Strategy, l'Analytics, le Voyage vers l'entreprise intelligente, les ateliers Cloud Quick-start ou encore les activités du Chief Financial Officer (CFO).

Des zones des stands live : Des discussions en direct et en vidéo avec nos experts et un accès à du contenu exclusif autour de l'intelligence artificielle, la gouvernance des données, l'environnement intelligent pour l'adoption agile des plateformes ERP, l'Analytics, IoT, Cloud ont eu lieu.

Comme le rappelleM. Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de SAP Afrique Francophone « Le Virtual Data Innovation Tour fût une opportunité unique de partager nos connaissances et nos expériences avec nos clients et les principaux acteurs de notre secteur via nos keynotes et nos workshops. Ce n’est que tous ensemble, en mobilisant nos forces et nos ressources conjointement pour le bien commun, que nous pourrons limiter l’impact de la crise que nous traversons actuellement, moyennant une gestion intelligente de la DATA».

Iraqi Houssaini ajoute « L’Afrique a un grand rôle à jouer dans la stratégie du groupe SAP mais aussi dans la reprise de l’économie mondiale. De nombreuses entreprises locales exploitent nos solutions et celles de nos partenaires tels qu’Intel afin d’assurer la continuité de leurs activités en période de croissance et dans un climat économique difficile. Nous croyons que cet évènement permettra d’envoyer un signe positif à tous les acteurs locaux mais aussi aux entreprises qui souhaitent investir dans ce continent prometteur pour les nouvelles technologies ».



Pour en savoir plus sur le programme rendez-vous sur : https://discover.sap.com/francophone-africa/fr-fr/events.html

Synthèse du Data Innovation Tour

L’expérience du Data Innovation Tour a permis aux parties prenantes de mettre en exergue l’importance d’une gouvernance des données décentralisées pour une meilleure gestion du flux d’informations. Toutefois, la transformation culturelle des entreprises devrait impérativement s’aligner avec les métiers de l’IT afin de tirer profit de la data tout en minimisant les risques. Des actions concrètes en termes de sécurité et de PRA devront systématiquement accompagner les audits réguliers et la mise en point des plans d’actions afin d’assurer une protection globale des données. Le rôle des responsables des systèmes d’informations est plus que jamais crucial dans la découverte de nouveaux types de risques afin d’en évaluer les impacts et les intégrer dans leur démarche de protection de la donnée.

L’intégralité de l’évènement Data Innovation Tour est consultable sur le lien suivant :

Retour sur SAP

SAP est le leader du marché des applications d’entreprise : 77% des transactions financières mondiales passent par un système SAP. L’entreprise accompagne les organisations de toute taille et de tout secteur à mieux opérer. Nos technologies de machine learning, d’Internet des objets (IoT), d’analytique avancée et de gestion de l’expérience aident nos clients à transformer leur activité en « entreprise intelligente ». SAP dote les professionnels d’une vision approfondie sur leur activité et favorise la collaboration pour garder une longueur d’avance sur leurs concurrents. Pour les entreprises, nous simplifions la technologie afin qu’elles puissent utiliser nos logiciels comme elles le souhaitent, sans interruption. Avec son réseau mondial de clients, partenaires, employés et leaders d’opinion, SAP aide le monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie de chacun. Pour plus d’information, visitez le site www.sap.com

