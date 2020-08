ADVANS Tunisie clôture en 24 heures la première émission obligataire subordonnée pour une Institution de microfinance

Advans Tunisie a franchi une étape importante de son développement en annonçant le placement d’un emprunt obligataire subordonné de 6 millions de dinars réalisé en 24 heures seulement après l’ouverture de la période de souscription.

L’opération a été pilotée avec succès grâce à l’implication de MAC SA, l’un des principaux intermédiaires en bourse en Tunisie.

Cet emprunt obligataire va permettre à l’institution de diversifier ses sources et moyens de financement auprès des investisseurs institutionnels tunisiens qui ont renouvelé et confirmé la confiance élevée qu’ils plaçaient en Advans Tunisie.



« Dans cette période difficile où les entrepreneurs et agriculteurs ont plus que jamais besoin d’être accompagnés et soutenus, ce renforcement de nos fonds propres nous donne tous les moyens nécessaires pour poursuivre notre croissance et continuer à apporter des solutions financières et non-financières adaptées aux besoins des micro-entrepreneurs et agriculteurs tunisiens » affirme Brieuc Cardon, Directeur Général d’Advans Tunisie.

Advans Tunisie poursuit son ambition de servir plus de 40,000 clients d’ici 2023. Le développement de l’institution, axé sur le digital et sur une approche orientée client, lui permettra de continuer à accompagner les entrepreneurs tunisiens en leur offrant des produits et des services de qualité sur mesure.

