AMEN BANK ouvre son deuxième Centre d’Affaires à Sfax

AMEN BANK vient d’ouvrir son deuxième Centre d’Affaires, situé à Sfax, dans le cadre de son projet de transformation « NEXT », basé sur la refonte du modèle organisationnel et opérationnel et en particulier sur la spécialisation de ses points de vente et après avoir lancé son premier Centre d’Affaires sis à Mohamed V, en mars 2020.

Le Centre d’Affaires de Sfax se démarque par les changements majeurs suivants :

L’organisation du Centre d’Affaires avec une zone express qui comprend l’espace transactionnel, l’accueil et l’espace libre-service doté d’un automate multifonctions. En outre, le Centre d’Affaires est doté d’un grand espace Conseil qui comprend les Chargés d’affaires, les Experts métiers et la Direction du Centre, capables d’offrir en tandem, un service exceptionnel à notre clientèle Corporate.

La mise en portefeuille de la clientèle du Centre d’Affaires selon le segment du client par chargé d’affaires.

Une création de valeurs, à travers de nouveaux parcours clients, mettant en exergue les apports d’AMEN BANK pour chaque parcours et capitalisant sur les remontées d’informations.

La formation du personnel du Centre aux activités commerciales Corporate, pour servir la clientèle dans les meilleures conditions.

La centralisation des opérations de back-office au niveau du Centre de Services Partagés en vue de permettre au Centre d’Affaires de se consacrer pleinement à l’activité commerciale, au conseil et au développement.

