Banques islamiques : le PNB a atteint 234 MD en 2018

En 2018, le PNB des banques islamiques a continué son amélioration atteignant 234 millions de dinars(MD), contre 196 MD en 2017, alors que leur part dans le total actif du secteur bancaire s’est située au même niveau de 2017, soit 5,6%.

Selon le rapport annuel sur la supervision bancaire 2018 publié, jeudi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), au cours de la même année, l’activité bancaire basée sur les opérations islamiques a continué de consolider progressivement sa position, gagnant presque 1,1 point de pourcentage de part du marché d’actifs, 1,5 point de pourcentage de part du marché en termes de dépôts et 1,6 point de pourcentage de part du marché de crédits, révèle le rapport de la BCT.

Et d’ajouter que les banques islamiques ont accaparé 6,3% du total des dépôts et 4,8% du total crédit du secteur bancaire, sachant que sur les 23 banques résidentes en Tunisie, seulement 3 banques sont spécialisées dans l’activité bancaire islamique.

Les emplois d’exploitation des banques islamiques en hausse de 19,1%.

Les emplois d’exploitation (créances non réglées et qui sont détenues sur les clientèles ou l’ensemble des charges d’exploitation comme les achats de marchandises ou encore les stocks de matières premières non consommées ou non vendues) des banques islamiques s’élèvent à 4 101 MD, enregistrant une augmentation de 658 MD ou 19,1% par rapport à l’année 2017.

Le portefeuille crédit des banques islamiques a atteint, en 2018, 3550 MD composé principalement d’opérations Mourabaha (65,7%) et Ijara (19,8%).

De même, les ressources des banques islamiques ont évolué, en 2018, à un rythme comparable à celui de 2017, soit 17,2% ou 648 MD, contre une baisse de 43 MD de leurs ressources à moyen et long termes, soit 21,5%.

Désormais, ces ressources ne constituent que 3,6% du total ressources d’exploitation des banques islamiques, contre 5,3% en 2017 ou 7,7% en 2016.

Par ailleurs, la BCT a précisé dans son rapport que des réflexions pour la mise en place d’un cadre réglementaire et prudentiel spécifique à l’exercice des opérations bancaires islamiques par les banques conventionnelles, ont été entamées depuis 2018 et un projet de circulaire, ayant pour but de définir et de fixer les modalités et les conditions d’exercice des différentes opérations islamiques a déjà débuté en 2018.

