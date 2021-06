CETA : bientôt lancement pour la première fois en Tunisie : le conseil économique tuniso-algerien

O.N.E, L’organisation Nationale des Entrepreneurs, lance le premier Congrès Africain sur le Rôle du secteur privé dans le développement économique’’ qui se tiendra le 15 juillet 2021, à Tunis.

Cette conférence sera un moment d’échange privilégiés pendant lequel l’Algérie et la Tunisie seront représentées par les hommes d’affaires des deux pays, les représentants des municipalités tunisiennes, les représentants des institutions publiques de soutien à l’investissement et à l’export ( Douane, APII, CEPEX), les représentants des banques, les ministres et parlementaires tunisiens, l’ambassadeur de l’Algérie en Tunisie, ainsi que les organisations professionnelles et la chambre de commerce et de l’industrie Algérienne.

500 entreprises Tunisiennes et Algériennes sont attendus à l’occasion de cette 1ere éditions.

Cette conférence sera le lancement officiel du Conseil économique Tuniso-Algérien CETA.

CETA – Les invités d’honneurs :

Minisèrede l’industrie et petites et moyennes entreprises

Ministère de commerce et développement des exportations

Ministère de l’Enseignement supérieurs et de la recherche scientifique

Ministère des Technologies de la communication et de l’économie numérique

CPEPEX

Chambre de commerce Tunisio-Algérienne

APII

APIA

La Douane

Smart Capital

L’ambassade de l’Algérie

UTICA

CONNECT

UTAP

BAD

ANETI

ATCT

TABC

La Fédération National des Communes Tunisiennes ’’FNCT’’

