Coopération entre le Cluster LR BW –GITAS et la FIPA : Edition de l’Atlas des compétences aérospatiales en Tunisie en trois langues

Dans le cadre du suivi des actions de promotion des opportunités d’investissement et de partenariats dans le secteur de l’aéronautique auprès des organismes compétents et des entreprises allemandes, et suite à la signature de la convention de coopération lancée par le bureau de la représentation de FIPA à Cologne en 2019 entre les Clusters aéronautiques LR BWForum Aérospatial Baden Württemberg en Allemagne et le GITAS, une rencontre de suivi a eu lieu au siège du Cluster Bavarois situé à Stuttgart et ce le 14 juillet 2020 en présence de Son excellence M. Ahmed Chafra Ambassadeur de Tunisie à Berlin, Son Excellence M. MohsenSebaile Consul de Tunisie à Munich, M. Jalel Tebib le représentant et Mme Saida Kahouli la représentante-Adjoint du bureau de FIPA Cologne coté tunisien et Prof. Dr. Ahlersle Président du Cluster, se son Président d’honneur Mr. Wolfet de Mme Iris Wandrei la représentante du Ministère de L’Economie de Baden Wurtembergcôté Allemand.

La rencontre en question s’inscrit dans le cadre de la célébration du 15eme anniversaire de ce pôleaéronautique, l’un des plus dynamique et plus importants de toute l’Europe.

La rencontre était l’occasion de mettre l’accent sur la coopération exemplaire entre ces organisations pour rapprocher les professionnels du secteur de l’aéronautique dans les deux pays et de développer l’intérêt pour le partenariat entre ces sociétés.

A cette fin, un Atlas des compétences aérospatiales de 207 pages en langues française, anglaise et allemande sur l’industrie aéronautique comportant une présentation complète et á jour de l’ensemble des sociétés tunisiennes exerçant dans ce secteur a été édité et ce avec le grand appui de la GIZ. Ce guide sera un excellent outil additionnel de promotion qui aidera davantage à faire mieux connaitre les sociétés allemandes et étrangères des opportunités d’investissements et de sous-traitance en Tunisie dans ce secteur.

Il est également important de mentionner qu’une délégation conduite par le président de ce cluster aéronautique a effectué d’ores et déjà deux visites de travail en Tunisie dans ce cadre, et qu’un projet d’une troisième visite d’une délégation est en préparation avec le bureau de FIPA Cologne pour le mois d’octobre 2020 pour aller en avant dans cette coopération.

