Enda Tamweel, pionnière et leader des institutions de micro-finance en Tunisie, annonce la baisse de ses tarifications.

Enda Tamweel reste, ainsi, l’acteur le plus compétitif sur le marché et celui proposant la meilleure tarification.

Enda Tamweel, qui pouvait déjà se prévaloir de pratiquer les tarifications les moins chères sur le marché de la micro-finance, va franchir un nouveau cap, qui va permettre à tous les micro-entrepreneurs d’élargir leurs capacités de financement et d’investissement en empruntant à des taux bas.

La baisse des tarifications, qui intervient dans un contexte économique difficile marqué par la résurgence de la pandémie de Covid-19, une inflation galopante et une baisse constante du pouvoir d’achat, réaffirme la volonté d’Enda Tamweel d’être toujours au plus près de ses clients pour répondre à leurs besoins et les accompagner dans la durée.

La baisse des tarifications traduit, également, la vocation sociale d’Enda Tamweel, sa raison d’être et sa promesse d’origine d’être depuis 30 ans au service de l’inclusion financière et sociale.

« Aujourd’hui, et malgré la présence de six autres institutions de financement de micro-crédit en Tunisie, le marché non desservi reste large et représente plus d’un million de personnes vivant dans la pauvreté et dans l’exclusion financière. Grâce à la baisse de nos tarifications, nous étendons nos programmes de financement inclusif et nous encourageons les micro et les petites entreprises à grandir et à se développer. Enda Tamweel, reconnue pour son leadership et son expertise vise à promouvoir une inclusion financière plus large et je pense qu’il est de notre devoir et de notre responsabilité, en tant qu’acteur central du développement économique et social, de travailler davantage pour soutenir les populations marginalisées », a déclaré Mohamed Zmandar, Directeur général d’Enda Tamweel.

Au lendemain de la crise sanitaire sans précédent, qui a frappé notre société et de ses incidences majeures sur les plus vulnérables, Enda Tamweel a engagé une réponse massive et a mis en place des mesures inédites pour venir en aide à ses clients et leur permettre de préserver la pérennité de leurs projets.

Cette réponse s’est traduite, d’abord, par des solutions de restructuration diversifiées et adaptées selon la situation et le besoin de chaque client.

Elle a été renforcée par la suite par le refinancement des activités de première nécessité touchées de plein fouet par la crise sanitaire.

Ainsi, lors du confinement instauré entre mars et mai 2020, Enda Tamweel a investi un montant de 16 millions de dinars en refinancement et de 588 millions d’encours, en ce qui concerne le report de paiement des échéances.

Enda Tamweel a, par ailleurs, consenti un report gratuit pour les plus démunis pour un montant de 1, 2 millions de dinars.

Enda Tamweel a, de même, mis en place un prêt exceptionnel « Sanad » pour soutenir les populations les plus touchées par la crise et a consenti une contribution de 70 000 dinars dans le cadre de l’initiative Yed-Yed, lancée par l’Organisation non gouvernementale Enda inter-arabe avec des acteurs de la société civile, en soutien à l’effort national de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Enda Tamweel agit essentiellement pour l’émancipation des individus notamment les femmes et les jeunes par l’encouragement de l’auto-entrepreneuriat et de l’auto-emploi.

Elle dessert actuellement plus de 400 000 clients actifs pour un encours de crédit dépassant les 950 millions de dinars, et ce par l’intermédiaire de son réseau de 102 agences et de 5 guichets mobiles, répartis sur l’ensemble des gouvernorats du pays.

Enda Tamweel a attribué près de 400 000 prêts entre 2020 et 2021 et a investi un montant de 1 250 millions de dinars.

Depuis sa création, Enda a servi près d’un million de personnes, accordé plus de 3, 6 millions de prêts pour un montant dépassant les 5 800 millions de dinars.

Enda Tamweel n’a cessé au fil des années d’élargir ses périmètres d’action et de diversifier ses outils d’intervention pour un partenariat de confiance avec ses clients allant bien au-delà de la seule prestation financière.

A propos d’Enda Tamweel

Créée par l’organisation non-gouvernementale internationale, Enda inter-arabe, pionnière du secteur de la micro-finance en Tunisie depuis 1995 avec un portefeuille de plus de 400 000 clients actifs et un encours de crédit de plus de 950 millions de dinars, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 102 agences et 5 guichets mobiles desservant principalement les régions isolées. Elle emploie près de 2 000 personnes dont 70% de diplômés du supérieur.

Enda Tamweel apporte une forte contribution au développement économique du pays en assurant l’inclusion financière des populations vulnérables, privilégiant les femmes, les jeunes et les populations rurales. En encourageant l’auto-emploi par la promotion de l’entrepreneuriat, elle aide un grand nombre de jeunes et de femmes à gagner leur vie par leurs propres moyens.

