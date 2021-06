Global Finance : Attijariwafa bank parmi les meilleurs laboratoires d’innovation financière au monde

Dans son classement « The Innovators 2021 », le prestigieux magazine américain Global Finance a désigné Attijariwafa bank parmi les meilleurs laboratoires d’innovation financière à l’échelle mondiale. Référence internationale dans le domaine de l’actualité financière, il récompense pour la 4e édition les innovations prônées, lancées et introduites par les institutions, les laboratoires et autres fintechs dans les sept régions du monde.

Les rédacteurs en chef du mensuel anglo-saxon, avec la contribution d’experts du secteur, reconnaissent cette année Wenov by Attijariwafa bank, l’entité du groupe entièrement dédiée à l’innovation, comme une marque de référence dans le déploiement d’instruments d’innovation et entrepreneurial innovant permettant le développement de solutions bancaires ainsi que de nouvelles technologies et infrastructures numériques des plus inclusives.

Sa branche « WeLab », véritable laboratoire technologique, accélère le développement de nouveaux concepts technologiques innovants et à forte valeur ajoutée business en réalisant des POCs (Proofs Of Concept – preuves tangibles qu’un produit ou un service potentiel peuvent fonctionner) tout en s’appuyant sur les talents internes, femmes et hommes, d’Attijariwafa bank.

Des branches et instruments supplémentaires, à l’instar de « Smart Up & Ideation », « WeDesign » et « WeCulture », sont déployés pour imaginer, designer l’expérience bancaire de demain via des approches disruptives de type Design Thinking, Lean Startup etc.

Ces instruments ont également pour mission de stimuler la créativité des collaborateurs grâce à un florilège de programmes d’acculturation. Elles se font dans une tonalité ouverte et partenariale avec l’écosystème d’incubateurs, startups, universités, acteurs institutionnels.

À ce jour, l’entité « Wenov » by Attijariwafa bank, portée par une équipe d’entrepreneurs passionnés et engagés qui développent en continu des dispositifs d’innovation, a collaboré avec 120 startups, délivré une centaine de POCs et signé plusieurs partenariats stratégiques avec son écosystème national et international.

Sur le corridor startups, en l’occurrence, le financement a été possible grâce à des partenariats établis avec des incubateurs ou accélérateurs comme CEED, le Centre Marocain pour l’Entrepreneuriat. « Wenov » travaille également avec des universitaires pour encadrer des étudiants et incuber leurs projets autour de thématiques d’Intelligence Artificielle, de blockchain, d’Internet Of Things, etc.

Faisant de l’innovation un levier stratégique et une valeur intrinsèque pour relever les nombreux défis de son environnement, Attijariwafa bank a ainsi amplifié depuis quelques années les actions innovantes en interne et en externe.

« La révolution numérique n’en est qu’à ses débuts et des équipes du monde entier travaillent actuellement pour concrétiser l’avenir avec de nouvelles idées », déclare M. Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur éditorial de Global Finance, avant d’affirmer : « Qu’ils soient fondés par une banque, une université, un consultant ou une ONG, les laboratoires d’innovation financière de la liste annuelle de Global Finance sont le lieu d’incubation des solutions de demain ». M. Hassane El Bedraoui, Directeur Général Adjoint du groupe Attijariwafa bank, en charge du Pôle Transformation, Innovation, Technologies et Opérations a quant à lui déclaré suite à cette consécration « Nous sommes très honorés de la nomination de « Wenov by Attijariwafa bank » parmi l’un des meilleurs laboratoires d’innovation financière au monde par le prestigieux Global Finance Magazine.

Cette entité, pleinement dédiée à l’innovation, offre au groupe Attijariwafa bank une capacité unique d’exploration, d’expérimentation et d’ouverture permettant de concevoir et de prototyper des expériences bancaires innovantes et de construire la banque de demain.

La distinction d’aujourd’hui témoigne de la pertinence de vision de notre Président qui fait de l’innovation un axe stratégique et emblématique d’Attijariwafa bank et un véritable levier de création de valeur aussi bien pour la banque que pour son écosystème marocain et africain ».

À propos de Global Finance « Global Finance » est un magazine mensuel anglo-saxon, du groupe Class Editori, fondé en 1987 et basé à New York.

Il est distribué dans plus de 158 pays, édité en langue anglaise en 50 050 exemplaires à travers le monde. Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière.

Global Finance traite de sujets relatifs au secteur de la finance à l’échelle mondiale, notamment la finance d’entreprise, joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, la banque, le management du risque, etc. Global Finance est aussi un partenaire media privilégié des réunions annuelles du FMI.

À propos des awards « The Innovators » « The Innovators » Awards de Global Finance récompensent les banques les plus innovantes en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe centrale et orientale, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Les sociétés Fintech les plus innovantes en Asie-Pacifique, en Europe centrale et orientale, en Amérique du Nord et en Europe occidentale ; et les meilleurs laboratoires d’innovation financière.

Les prix, quant à eux, se déclinent en plusieurs catégories : les meilleures innovations en finance d’entreprise, paiements, financement du commerce, gestion de trésorerie, finance islamique, avec des lauréats sélectionnés dans différentes régions du monde.

