Group QNB : Les résultats financiers du premier trimestre prenant fin le 31 Mars 2020

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), vient de rendre public ses résultats du premier trimestre prenant fin le 31 Mars 2020.

Les bénéfices nets réalisés au 31 Mars 2020, ont atteint 3.6 milliards QAR (1.0 milliards USD) en concordance avec l’année précédente. Le total des actifs a augmenté de 9% par rapport à l’année 2019 soit un volume de 964 milliards QAR (265 milliards USD).

Le fort taux de croissance de 13% en termes de crédits et avances ayant atteint 708 milliards QAR (194 milliards USD) a contribué à la hausse du total des actifs. Cela est principalement dû à la hausse des dépôts de nouveaux clients ayant permis de contribuer à la hausse du total des dépôts clients de 11% pour atteindre un volume de 706 milliards QAR (194 milliards USD) par rapport au 31 Mars 2019, permettant ainsi au Groupe QNB de maintenir son ratio crédits/dépôts à hauteur de 100% au 31 Mars 2020.

Grâce à de solides pratiques de gestion des risques adoptées par le Groupe QNB, les résultats du premier trimestre n’ont pas été affectés de manière significative par les effets imprévisibles de la pandémie de Covid-19. Le Groupe QNB a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses employés, clients et actionnaires. Par vigilance, le Groupe a choisi de constituer des provisions additionnelles au cours du premier trimestre 2020.

Le Groupe a amélioré le ratio charges / revenus qui a atteint 25,6% en Mars 2020 (contre 25,9% en Mars 2019), soit l’un des meilleurs ratios réalisés par les institutions financières de la région MEA.

Le Groupe est parvenu à maintenir son ratio de prêts non performants par rapport au total des crédits à 1,9% au 31 Mars 2020, un taux considéré comme l’un des plus faibles parmi les institutions financières de la région MEA, reflétant ainsi la qualité du portefeuille crédits du Groupe et la gestion efficace du risque de crédit. Au cours de ce trimestre, le Groupe QNB a augmenté son provisionnement de 272 millions QAR (75 millions USD), par mesure préventive et compte tenu des bouleversements causés par la pandémie de Covid-19 et des problèmes liés au blocage et ralentissement des marchés clés sur lesquels le Groupe opère.

Le total des capitaux propres a progressé de 4% par rapport à Mars 2019, pour atteindre 89 milliards QAR (24 milliards USD) en Mars 2020. Le bénéfice par action a été maintenu à 0.36 QAR (0.10 USD) en concordance avec l’année précédente.

Le ratio d’adéquation des fonds propres (Capital Adequacy Ratio) a atteint 18.4% au 31 Mars 2020, soit au-delà des exigences minimales requises par la Banque Centrale du Qatar et de la Commission de Bâle III.

Le Groupe QNB dessert une clientèle d’environ 25 millions de clients avec plus de 29000 collaborateurs répartis sur 1100 sites et dispose de plus de 4200 distributeurs automatiques de billets.

