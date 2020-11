Lancement du projet INVESTMED : Tunisie ,Égypte et Liban grands bénéficiaires

La présidente de BUSINESSMED et vice-présidente pour l’internationalisation de la Confindustria, Mme Barbara Beltrame Giacomello, a lancé le kick-off officiel du projet INVESTMED le 24 novembre, avec la participation de personnalités de haut niveau, dont l’Union pour la Méditerranée, le ministère tunisien de l’investissement et de la coopération internationale et des membres du consortium provenant de 6 pays Euromed. Le projet INVESTMED vise à soutenir de nouvelles opportunités commerciales durables pour les jeunes et les femmes dans trois pays partenaires méditerranéens : l’Égypte, le Liban et la Tunisie.

INVESTMED aura un impact sur l’écosystème entrepreneurial tunisien( MPME, les start-ups…) . Des services spécifiques d’incubation d’entreprises seront mis en place pour les garantir un développement durables, tandis que certaines autorités publiques concernées bénéficieront du renforcement des capacités et d’échange de bonnes pratiques pour faciliter l’accès des MPME aux droits de propriété intellectuelle et les aider à savoir les protéger.

Lors de son discours d’ouverture, la présidente de BUSINESSMED a déclaré « Il est de notre devoir de soutenir la jeunesse en créant un environnement favorable et en facilitant l’accès à de nouveaux marchés dans le but ultime de créer de nouvelles opportunités économiques et des emplois où personne n’est laissé pour compte…INVESTMED sera notre occasion de réexaminer le lien entre l’esprit d’entreprise et la durabilité afin de construire un cadre interactif pour le voyage entrepreneurial des jeunes de la Méditerranée ».

Intervenant au nom du Ministère Tunisien de l’investissement, du développement et de la coopération internationale, madame Samira Rafrafi a déclaré dans son intervention : « Cet appel à projet stratégique a financé 23 projets, la Tunisie était partenaire dans 18 d’entre eux avec l’implication de 30 organisations publiques et privées dont 2 entant que leadeur et BUSINESSMED l’un d’entre eux. Il est maintenant important de réussir la mise en œuvre de ce projet et le ministre est là pour aider avec toutes les ressources dont il dispose. »

Parmi les résultats attendus du projet, 315 jeunes diplômés, entrepreneurs, et start-ups dirigées par de jeunes femmes entrepreneurs bénéficieront d’un programme de formation ad hoc qui permettra de développer 42 nouvelles idées d’entreprenariat. INVESTMED permettra également la formation de 10 employés des autorités publiques des pays méditerranéens cibles qui par la suite vont orienter les entreprises récemment créés à la protection de la propriété intellectuelle.

INVESTMED est coordonné par BUSINESSMED, l’Union des Confédérations Méditerranéennes d’Entreprises, dans le cadre d’un consortium de 9 partenaires et 4 associés représentant différents pays de la région euro-méditerranéenne en provenance d’Egypte, de Grèce, d’Italie, du Liban, d’Espagne et de Tunisie.

Union of Mediterranean Confederations of Enterprises, BUSINESSMED (TU)

Euro-Mediterranean Economists Association, EMEA (ES)

European Institute of the Mediterranean, IEMed (ES)

Beyond Reform and Development / Irada Group S.A.L, BRD (LE)

Institute of Entrepreneurship Development, IED (GR)

LiberaUniversità Maria SS. Assunta, LUMSA (IT)

Rumundu Social Promotion Association, RUMUNDU (IT)

Confederation of Egyptian European Business Associations, CEEBA (EG)

Spanish Chamber of Commerce, CCE (ES)

Le projet INVESTMED a une durée de 30 mois et est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme IEV CTF Med2014-2020.

Lire aussi: