L’UIB tiendra ses AGO et AGE le 26 juin exceptionnellement en visioconférence



UIB : Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’Union Internationale de Banques, se tiendront – à titre préventif et de manière exceptionnelle à distance, le vendredi 26 juin 2020 à 10 heures en visioconférence via la plateforme créée à cet effet.

La situation sanitaire liée au Coronavirus COVID-19 contraint l’UIB à éviter la présence physique des actionnaires et à privilégier ce moyen de communication audiovisuelle.

Dès lors, l’UIB a prévu une retransmission en direct de ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire via une plateforme dédiée. Les actionnaires, préalablement enregistrés et authentifiés, pourront télécharger les documents mis à leur disposition et suivre la réunion en direct conformément à la démarche décrite ci-après.

Inscription Pour accéder à la plateforme de diffusion des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’UIB, les actionnaires sont invités à se connecter sur le site de la banque http://www.uib.com.tn/ ou à se rendre directement à la rubrique « Espace Actionnaires» http://www.uib.com.tn/index.php/nous-connaitre/espace-actionnaires.

Les actionnaires devront s’enregistrer en renseignant le Formulaire d’inscription dédié aux Personnes Physiques ou le Formulaire d’inscription dédié aux Personnes Morales.

Ces données d’identification permettront aux actionnaires de recevoir par e-mail leurs codes d’authentification pour accéder à la plateforme et leur donner la possibilité de :

– Consulter et/ou télécharger les documents des assemblées générales mis à la disposition des actionnaires (rapport d’activité, états financiers, projets de résolutions, formulaire unique de vote, Mandat spécial …) ;

– Participer en ligne à l’assemblée générale ordinaire et à l’assemblée générale extraordinaire de l’UIB ;

Poser des questions avant et pendant le déroulement des assemblées générales de l’UIB ; Une cellule support sera mise à la disposition des actionnaires pour toute information et assistance : pour toute réclamation relative à l’authentification ou à l’enregistrement, les actionnaires sont invités à adresser un email à l’adresse suivanteactionnaires@uib.com.tn

Les inscriptions pour participer aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’UIB sont possibles jusqu’au 23 juin 2020.

Renseignement

•Avant la tenue de l’AGO & AGELes actionnaires enregistrés et authentifiés peuvent adresser leurs questions par e-mail à l’adresse suivante jusqu’à trois jours avant la date de la tenue des Assemblées Générales, à savoir le 23 juin 2020 :actionnaires@uib.com.tn.

Les questions en lien avec les projets de résolutions des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire et ayant une incidence sur la décision de vote donneront lieu à une réponse de la part de l’UIB par retour d’email avant la date limite de réception des bulletins de vote soit le 25 juin 2020.

•Pendant la tenue de l’AGO & AGELes actionnaires enregistrés et authentifiés, pourront poser des questions séance tenante, le vendredi 26 juin 2020, lors de la tenue des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’UIB, et ce par écrit sur la plateforme dédiée.

Les questions et remarques transmises par les actionnaires seront soumises, pour discussion et/ou réponse, en temps réel au Président des Assemblées.

Le voteIl est mis à la disposition des actionnaires un « formulaire unique de vote par correspondance » téléchargeable via la plateforme de l’UIB.

Le vote émis de cette manière n’est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.

Le vote par correspondance doit être adressé à l’UIB par écrit recommandé avec accusé de réception.

Il ne sera tenu compte que des votes reçus par l’UIB avant l’expiration du jour précédent les réunions des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire, soit le jeudi 25 juin 2020.

Il est impératif que la banque dispose de l’original du bulletin de vote par correspondance L’actionnaire ayant voté est réputé présent et entre dans le calcul du quorum.