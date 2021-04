Mission multisectorielle SÉNÉGAL du CLUB AFRIQUE DÉVELOPPEMENT

« Quelle relance pour les économies africaines ? »

Le Club Afrique Développement Sénégal du groupe Attijariwafa bank (CBAO & Crédit du Sénégal) organise le 8 avril 2021, la mission multisectorielle Sénégal autour du sujet de la relance des économies africaines.

Cette édition, prévue entièrement sous format digital compte tenu du contexte sanitaire,s’articule autour de deux temps forts : un panel animé par d’éminentes personnalités et des sessions de networking B2B avec plus de 300 chefs d’entreprise d’Afrique et du monde attendus.

Le panel animé par le journaliste économique Mamadou Ndiaye adresse la thématique :

« Relance post-covid, quelles dynamiques de croissance et de transformation pour les économies africaines ». Avec pour débattre de ce sujet :

• Lionel Zinsou : Ancien Premier Ministre de la République du Bénin, fondateur et Managing Partner de SouthBridge.

• Dr. Jean-Denis Gabikini : Directeur du développement économique, de l’intégration et du commerce de la Commission de l’Union Africaine

• Chérif Salif Sy : Ancien Ministre, économiste et politiste sénégalais, Président du Forum du Tiers-Monde.

• Mohamed Abdallahi Cherif : Chef du Bureau Sénégal de la Banque Africaine de Développement.

• Sébastien Kadio Morokro : Administrateur Directeur Général de Pétro Ivoire.

