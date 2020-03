Orange Tunisie : meilleure qualité du réseau 3G et 4G selon l’INT

Dans sa dernière étude sur la qualité du réseau 3G et 4G national, l’Instance Nationale des Télécommunications (INT) a placé Orange Tunisie en tête des opérateurs de télécommunications sur les 8 Gouvernorats déjà finalisés.

En effet, l’étude, intitulée « Les résultats des mesures de la Qualité de Service (QoS) de la Data mobile » apprécie la qualité du réseau 3G et 4G des trois opérateurs de réseaux mobiles, Orange_Tunisie, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie, sur tout le territoire national.

Ces mesures, qui s’effectuent en utilisant l’application développée par l’INT « Jawda Internet», concernent essentiellement 3 domaines : le taux de réussite de téléchargements et d’envois, le débit de téléchargements et d’envois et la latence du réseau de chaque opérateur.

L’étude couvre les principales Délégations de l’ensemble des Gouvernorats et à ce jour, sur les 8 Gouvernorats finalisés, Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan et Sousse, les résultats sont sans appel : c’est bien Orange_Tunisie qui offre les meilleurs débits de téléchargements et d’envois de data ; des débits qui dépassent les 25 Mbps dans certaines zones.

A noter que la mesure de la qualité du réseau dans les autres Gouvernorats est actuellement en cours de réalisation.

Accéder à l’ensemble des rapports pour chacun des 8 Gouvernorats : http://www.intt.tn/fr/index.php?typeactu=91&actu=335.

