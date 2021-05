En 2020, le Rwanda a enregistré 11,6 millions USD en VC sur fonds propres, l’Algérie 5,5 millions USD, le Togo 3,8 millions $ et la Tunisie 3,4 millions USD.

Le quatuor de tête dépasse de très loin le reste en la matière, avec le Nigéria qui a enregistré 307 millions USD, le Kenya 305 millions $, l’Égypte 269 millions $ et l’Afrique du Sud 259 millions USD. Le seul autre pays à dépasser la barre des 100 millions est le Ghana (111 millions $).

L’Africa Tech Venture Capital Report est une étude publiée annuellement par les analystes de Partech International*, et portant sur l’écosystème tech en Afrique. Du volet dédié au capital-risque dans l’édition 2020, nous avons extrait le classement des pays qui enregistrent le plus d’investissements sur fonds propres.

