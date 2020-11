SLAMA FRERES et CLARKE ENERGY réussissent le pari de la cogénération

Slama Frères et CLARKE ENERGY réussissent le pari de la cogénération

Gain sur la facture énergétique de plus de 4 millions de DT après déduction des frais d’exploitation, et réduction des émissions de carbone de plus de 15000 tonnes,

1eréchange standard du bloc moteur par Clarke Energyen Tunisie, et démarrage d’un nouveau cycle de 60 000 heures.



Slama Frères,basée au gouvernorat de la Manouba, entreprise mère du Groupe Slama, est le premier industriel en Tunisie à opter pour la solution de cogénération par le biais des moteurs à gaz INNIO Jenbacher, avec production d’électricité et récupération thermique, portant le rendement énergétique global à plus de 72%.

L’installation, fournie et mise en service en mars 2012 par Clarke Energy, a connu un retour sur investissement bien supérieur aux attentes, avec une période de remboursement de 6 mois inférieure à ce qui a été prévu initialement dans l’étude de faisabilité. Avec les prix actuels d’électricité et du gaz en Tunisie, pour des projets similaires, la période de remboursement est de l’ordre de 27 à 30 mois.

Au bout de 60 000 heures de fonctionnement, l’unité de cogénération,équipé du moteur INNIO Jenbacher JMS416, a produit 67 800 MWh d’électricité, couvrant plus de 90% des besoins de l’usine, 28 400 MWh d’eau chaude à 75°C et 21 100 MWh de vapeur à 3 bars. La disponibilité opérationnelle sur tout le premier cycle du moteur a atteint 96%.

Ceci a permis à Slama Frères d’enregistrer un gain sur la facture énergétique de plus de 4 millions de DT, après déduction des frais d’exploitation, et aussi de réduire ses émissions de carbone de plus de 15 000 tonnes.

En ligne avec les instructions du constructeur INNIO Jenbacher, le moteur de Slama Frères a reçu son nouveau bloc en 2020. Clarke Energy a réussi cette opération, une première en Tunisie, dans les délais contractuels et avec des compétences 100 % tunisiennes.

Avec le nouveau bloc du moteur en place, l’installation de Slama Frères a entamé un second cycle de 60 000 heures, en bénéficiant de la dernière génération du moteur de type JMS416.

Zied Abdallah, Energy Manager àSlama Frères a déclaré : « Notre partenariat avec Clarke Energy remonte à 2010 avec la signature du premier contrat d’acquisition d’une unité de cogénération avec un moteur à gaz INNIO Jenbacher en Tunisie. Nous étions convaincus de la qualité des installations et du service de Clarke Energy ainsi que de l’avancée technologique des moteurs INNIO Jenbacher. Durant les 8 ans d’exploitation du premier moteur, nous étions très satisfaits des équipements et de la maintenance, et nous avons réalisé un taux de disponibilité global de 96%. L’échange standard du moteur en 2020, qui est la première opération du genre réalisée par Clarke Energy en Tunisie, a mis en évidence la technicité et le savoir-faire de l’équipe 100% tunisienne. Le nouveau moteur JMS416fonctionne bien comme attendu, et répond à nos besoins en termes d’électricité, eau chaude et vapeur ».

« Nous sommes honorés de la confiance renouvelée qui nous est accordée par Slama Frères, notre premier client de cogénération en Tunisie. Grâce au moteur INNIO Jenbacher, et au service de Clarke Energy, Slama Frères a été en mesure d’optimiser ses coûts d’exploitation et d’obtenir le retour sur investissement escompté.

Les compétences de nos techniciens et l’implication de nos experts en logistique et stock nous ont permis de réussir ce premier échange standard, qui sera suivi dans les mois à venir d’autres opérations similaires. Aujourd’hui, nous repartons pour un 2e cycle avec notre partenaire Slama Frères » a commenté M. Sahbi Amara, Directeur Afrique de Clarke Energy.

Lire aussi: