SPA Expo se tiendra du 15 au 19 avril 2020 au Parc des Expositions de Tunis Le Kram 

SPA_EXPO 2020 : les nouveautés

SPA EXPO : la 8èmeédition du salon du bien-être, thermalisme, hydrothérapie et tourisme médical « SPA EXPO 2020 » se tiendra du mercredi 15 au dimanche 19 Avril 2020, au Parc des Expositions de Tunis au Kram.

4 grandes nouveautés caractérisent l’édition de cette année :

Spa_Expo se tient au printemps et non plus en hiver ;

Il se termine le dimanche, un jour de grande affluence, pour permettre aux visiteurs grand public de venir plus nombreux et aux exposants de vendre davantage leurs produits ;

Désormais, « Spa Expo » se déroule durant 5 jours et non plus quatre ; soit une journée de plus ;

« Spa Expo » attira, cette année, beaucoup plus de visiteurs grand public; puisque ses dates coïncident avec celles de la Foire du Livre qui aura lieu au même endroit aux halles 1 et 2.

Spa_Expo se tient dans le cadre des « Salons du Tourisme » aux mêmes dates et lieu que quatre autres salons: « M.I.T» (Marché International du Tourisme), «Horeca Expo» (équipements et services pour l’hôtellerie et la restauration), «Boat Show» (plaisance et activités nautiques) et «Sport Show».

