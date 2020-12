Teemy’s souffle sa première bougie

TEEMY’S, la grande surface spécialisée, unique en son genre en terme de produits de décoration, de bricolage et de jardinage, à fêter samedi dernier avec ses partenaires et ses clients son premier anniversaire.

Dans une ambiance conviviale et un cadre festif, Teemy’s a décidé de célébrer son premier anniversaire et de vous gâter pendant ce mois de fêtes avec les meilleurs prix, les super bons plans et les promos de l’année avec le grand jeu 33-10 qui consiste principalement à gagner 10 fois le montant de votre ticket d’achat en Magasin ou en ligne sur Facebook (Teemys) et Instagram (teemys_Officel) pendant 33 Jours de fête selon un tirage au sort journalier.

Une Conférence de presse s’est tenu le samedi 19 décembre 2020 à Teemy’s avec la présence du proprios M.Najd Chaabane, dans laquelle il a exprimé sa gratitude et sa joie de voir son rêve se réaliser et s’agrandir avec une équipe qui travaille pour rendre les meilleurs services aux clients et pour Offrir une gamme de produits très large, unique, étudiée avec des prix IMBATTABLE.

Suite à son constat que le marché de décoration n’est pas bien structuré, une excellente initiative de l’organiser avec une transparence de prix affiché et un espace dans lequel nous trouvons tous les produits qui correspondent à un univers souhaité par la famille.

« Chez Teemy’s, nous ne vendons pas qu’un produit mais nous participons à concrétiser un rêve de décoration »

Les surprises et les cadeaux de Teemy’s sont toujours disponibles jusqu’à la fin de ce mois, et la bonne nouvelle que Teemy’s Lance son premier site marchand qui sera officiellement opérationnel début 2021, dans lequel vous pouvez commander en ligne tous ce dont vous avez besoin avec, tout en sachant que nous avons mis à votre disposition le personnel qualifié et adéquat pour gérer vos commandes et demandes via nos shop en line facebook (Teemys) et instagram (teemys_Officel), jusqu’au fonctionnement de site vente en ligne Teemy’s assure la livraison sur toute la Tunisie.

Pour plus d’informations sur Teemy’s et ses promos actuelles, n’hésitez pas à consulter les pages instagram (teemys_Officel) et facebook (Teemys) et tentez votre chance de gagner pleins de cadeaux.

Teemy’s sur les réseaux sociaux:



Page Facebook : https://www.facebook.com/Teemys

Page Instagram : https://www.instagram.com/teemys_officiel/

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCukzGcPEESza4S0G-2ICZ7A

