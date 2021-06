Telnet a signé un accord avec Hemeria pour le développement des nano-satellites de sa future constellation

La stratégie de conquête des télécommunications spatiales de Telnet prend progressivement forme. Conception, fabrication, lancement sont les différents points clés sur lesquels la société tunisienne poursuit la consolidation de ses compétences pour briller dans le ciel d’ici 2023.

La société tunisienne d’ingénierie et conseil en technologie Telnet a signé un projet de coopération technologique et commerciale, jeudi 3 juin, avec la société française Hemeria, spécialisée dans la conception, la fabrication et l’assemblage de satellites de petite taille et la fabrication d’équipements embarqués électroniques. La collaboration entérinée entre Philippe Gautier, le président d’Hemeria, et le directeur général de Telnet, Mohamed Frikha, en marge de la visite du Premier ministre français Jean Castex à Tunis, porte sur le développement et le lancement de constellations de nano-satellites d’observation de la Terre ou de connectivité destinées aux pays africains et arabes.

En mars dernier, lors du lancement du tout premier nano-satellite développé localement par Telnet, Mohamed Frikha avait exprimé lors de cette cérémonie son espoir de « voir la Tunisie devenir un pôle de technologie de l’espace en Afrique ». Pour concrétiser cette ambition, il annonçait « des partenariats avec des pays africains et arabes pour le lancement des satellites de la nouvelle génération et l’encadrement des jeunes dans la technologie de l’espace ». Le partenariat avec Hemeria n’est visiblement que l’un des nombreux envisagés.

Depuis deux ans, Telnet prépare ses ambitions spatiales. La société qui entrevoit de nombreuses opportunités d’affaires dans le segment de la data, notamment avec l’accélération de la consommation suscitée par la Covid-19 et le développement rapide de l’Internet des objets (IoT) dans le pays, met toutes les chances de son côté avec Hemeria pour répondre aux demandes croissantes du marché télécoms d’ici 2023.

Les sociétés Telnet et Hemeria estiment que les constellations de nano-satellites qu’elles développeront contribueront à l’essor « de multiples services à fort impact dans les domaines du développement durable et de la sécurité ».

