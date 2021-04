Tetra Pak et ses partenaires, lancent «Super Ecolo», un programme numérique de sensibilisation au développement durable en Tunisie

TetraPak, Délisso et Danao ,lancentle programme Super Ecolo, pour sensibiliser les enfants à la question du développement durable et au recyclage en partenariat avec des acteurs engagés dans les solutions de recyclage et de gestions de déchets, Sotipapier et Afrec.

Ce programme s’adresse aux enfants du primaire, à travers un personnage animé intitulé « Super Écolo » :Grâce à ses super pouvoirs, ce petit robot, composé de matériaux divers directement issus de notre quotidien, vient inculquer aux enfants, de manière très ludique, les gestes basiques du recyclage et de la gestion des déchets dans le but de nettoyer la ville et de préserver l’environnement.

Pour sa première édition 2021, le programme est décliné sous la forme d’un concours créatif auquel participent plus de 30 écoles tunisiennes. Des ateliers de bricolage Super Ecolo sont animés par les enseignants : ils font appel à la créativité des élèves pour donner une seconde vie aux matériaux et aux emballages carton en créant des œuvres qui seront exposées et soumises aux votes du public sur la plateforme digitalewww.super-ecolo.com dès le 12 avril 2021.

«Avec nos partenaires, nous souhaitons, à travers le lancement de ce programme sensibiliser les plus jeunes à la question importante du recyclage et à celle du développement durable. Les bons gestes de tri et de réduction des déchets s’acquièrent dès le plus jeune âge et s’appliquent au quotidien, d’où l’intérêt de l’initiative ludique et créative «Super Ecolo», ont déclaré les responsables de Délisso et Danao.

De plus, grâce à aux partenaires engagés Sotipapier et Afrec., le programme Super Ecolo met également en place des bennes de tri sélectif et de recyclage dans toutes les écoles participantes au concours et se charge de la collecte et du recyclage des matériaux au niveau des bennes de recyclage.

Ainsi, les enfants sensibilisés par le programme Super Ecolo, pourront adopter les bons gestes au quotidien, et ce au-delà même de la période du concours.

