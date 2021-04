TOTAL TUNISIE et HYUNDAI signent un contrat de partenariat

Total Tunisie & Hyundai signent un contrat de partenariat pour les cinq prochaines années.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Total Tunisie & Hyundai, la marque automobile sud-coréennedécident de coopérer pour un partenariat commercial durable.

En effet Total Tunisie fournira ses huiles moteur TOTAL QUARTZ, les lubrifiants qui répondent aux motorisations EURO 5 et EURO 6 ; et accompagnera les équipes de vente de Hyundai dans un programme continu de formations techniques assuré par les ingénieurs de Total Tunisie.

Hyundai s’engage quant à elle à recommander les lubrifiants TOTAL QUARTZ sur la totalité de ses sites et réseau qui compte aujourd’hui 11 agences concessionnaires.

Rappelons que le groupe Total continue d’engager chaque année près de 100 millions d’euros en Recherche & Développement pour la plupart de ses produits dont les lubrifiants ;pour des performances de plus en plus remarquables et une efficacité énergétique des véhicules.

Un gage de qualité produit qui a séduit la majorité des concessionnaires en Tunisie dont Hyundai qui préconisent désormais les lubrifiants TOTAL à leurs clients.

Les partenaires profiteront de cet accord pour entamer ensemble un avenir axé sur les énergies propres et la réduction des émissions carbone.

» On a pris une année pour mettre en œuvre ce partenariat, malgré que depuis ma deuxième jour en Tunisie j’ai été en contact avec Hyundai, cela du à des besoins techniques et un montage logistiques, entre les deux équipes de Total Tunisie et Hyundai, afin d’avoir des bons résultats, répond M. Abdesslam Rhnimi, PDG Total Tunisie à la question de Plumes économique », » un simple mariage demande du temps entre un bon couple que dire entre deux entreprises d’envergure internationale » ajoute M. Mehdi Mahjoub, Directeur général de Hyundai Tunisie ».

