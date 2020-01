TUNISAIR : croissance de 17,1% du nombre des voyageurs en 2017

Le nombre des voyageurs de TUNISAIR a cru de 17,1% (3,502 millions), en 2017, selon les données présentées au cours de l’ Assemblée Générale Ordinaire du transporteur national consacrée à l’adoption des états financiers de 2017, tenue mercredi.

Le taux de remplissage a enregistré une amélioration de 3 points (74,4%), par rapport à 2016, et la part de TUNISAIR, dans le marché du transport aérien en la Tunisie, a augmenté de 1,9 point pour s’établir à 41,7%.



Le PDG du groupe Tunisair, Ilyes Mnakbi, a mis en avant le développement du réseau de transporteur national, en Afrique, suite à l’ouverture d’une nouvelle ligne, vers Conakry (Guinée), Cotonou (Benin), outre l’intensification des dessertes vers l’Afrique subsaharienne, l’élargissement des activités du transport irrégulier vers l’Europe Centrale et le renforcement des vols vers Montréal, au cours du troisième trimestre de 2017.



Dans sa réponse aux interventions des actionnaires, il a mis également l’accent sur l’importance, de la restructuration financière de Tunisair et de lui conférer une gestion flexible de ses achats, à l’instar des établissements publics concurrents, et ce, via l’application des dispositions de l’article 22 de la Loi n°89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics.



Il a aussi, réitéré l’importance de l’application d’un plan social qui permettra à la société d’alléger la pression de la masse salariale, soulignant ainsi que le climat social de la compagnie est sain, puisque le partenaire social a soutenu le programme de restructuration.

En effet, ce dernier permettra une bonne reprise, à la faveur des nouvelles acquisitions programmées pour 2021.



