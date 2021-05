UADH à la tête des plus fortes baisses du 1er trimestre

Durant le premier trimestre 2021, les plus fortes baisses de revenus à la Bourse de Tunis ont été enregistrées par UADH (-64,7%), GIF-FILTER (-54,6%), ADWYA (-52,1%), UNIMED (-27,2%), ATB (-13,9%) et TUNIS RE (-12%).

Séance du 19 mai : BTE s’est affermie de 5,6 5% Selon l’analyse quotidienne de l’intermédiaire Maxula Bourse, l’indice Tunindex efface ses pertes de la veille en reprenant 0,13% à 7 390,17 points. Pareillement, le Tunindex 20, s’est apprécié de 0,07% à 3 265,38 points. Le volume de transactions a atteint 7,721 MDT dont 3,168 MDT sont drainés par le titre ONE TECH HOLDING. La balance des variations a été tirée vers le haut, affichant 23 hausses contre 20 baisses.

Comportement des valeurs

Au registre des plus fortes hausses journalières, BTE s’est affermie de 5,6 5% à 7,10 DT. CIL a gagné 2,99% à 17,58 DT, suivie par SOPAT qui a bondi de 2,86% à 1,44 DT. Suivant la même tendance, TGH et UNIMED ont progressé de 2,63% et 2,43% à 0,78 DT et 7,18 DT respectivement.

Dans le registre rouge, SANIMED a reculé de 2,91% à 2,00 DT, pourchassée par SPDIT-SICAF qui s’est effritée de 2,87% à 8,11 DT. AIR LIQUIDE se déleste de 2,67% à 115,82 DT. Suivant cette même tendance, AMS et CEREALIS ont chuté de 2,53% et 2,22% pour finir à 0,77 DT et 8,80 DT respectivement.

OTH s’empare du plus fort volume de transactions avec 3,168 MDT de capitaux traités. BIAT quant à elle, s’est transigée à un volume total de 0,543 MDT. CARTHAGE CEMENT a totalisé 0,436 MDT. CITY-CARS a drainé 0,430 MDT de ses capitaux à 10,25 DT. BH a été négociée à concurrence de 0,355 MDT pour finir la séance à 10,00 DT.

