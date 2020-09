UFTAM et TABC lance pour la rentrée 2020-2021 un Master Professionnel Intelligence Économique Africaine

UFTAM (Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée) en partenariat avec TABC, lance pour la rentrée 2020-2021 un Master Professionnel Intelligence Économique Africaine.

Objectifs de la formation :

Ce Master vise à sensibiliser les futurs cadres des pouvoirs publics, des représentations diplomatiques, des partenaires au développement, des entreprises, et du monde éducatif aux enjeux de la veille et de l’intelligence économique en Afrique pour :

– Aider à la création et au développement des dispositifs de veille sectorielle et d’intelligence économique et stratégique au sein des institutions publiques et privées ;

– Aider les États, investisseurs, entreprises, organismes de développement et médias à mieux #appréhender les marches africains grâce à l’intelligence économique ;

– Renforcer les capacités de compréhension des marchés africains auprès des institutions publiques et privées ainsi qu’auprès des porteurs de projets individuels ;

– Permettre à tout investisseur et à toute entreprise de trouver les meilleures réponses à ses questions concernant ses projets d’investissements, ses recherches de partenaires locaux et ses implantations potentielles en Afrique ;

– Contribuer à la fédération, à la représentation, à la défense, et à la promotion des intérêts économiques des États et des entreprises d’Afrique auprès des institutions supranationales et paraétatiques grâce à la veille et l’intelligence économique ;

– Aider les entreprises, les institutions étatiques, paraétatiques ou privées à résister à la concurrence, à protéger leur réputation, à promouvoir leur image, à évaluer leur forces/faiblesses et à anticiper les tendances futures du marché Africain

Le diplôme est porté par l’Université de Carthage et Université Côte d’Azur et Université UFTAM.

