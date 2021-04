WININTI by BH Assurance transformele secteur de l’assurance et innove pour une meilleure expérience client

Lancée il y a tout juste un an par BH Assurance,WININTI, la 1ère application mobile omnicanale dans le secteur de l’Assurance en Tunisie, a réussi le pari de faciliter la demande de devis, la souscription et la gestion des frais de Santé sans bouger de chez soi. L’interface client en ligne, accessible sur mobile et sur PC, permet à BH Assurance de proposer un parcours digital rapide, instantané et à portée de main. Une forme d’ubérisation de l’offre Assurance dont BH Assurance a tenu d’une main de fer lors de sa transformation digitale.

Au total, plus de 10 000 personnes font confiance à WININTI pour une couverture complète en termes d’Assurance : de l’Assurance auto à l’Assurance multirisque habitation, le parcours digital proposé est fluide et flexible. Le client bénéficie de démarches rapides au moment de la souscription du contrat et lors de la déclaration et du suivi de son sinistre.

Après un an d’activité, l’application mobile WININTI enregistre un chiffre d’affaires de 2 millions de dinars et plus de 7 000 téléchargements marquant une étape importante dans son développement. Ce premier anniversaire de WININTI permet ainsi à BH Assurance de montrer sa résilience face à un contexte marqué par la crise sanitaire. Une innovation stimulée à la fois par le développement de nouveaux usages, le souhait de disposer de services innovants de la part des assurés et une volonté accrue de se démarquer au cœur de ce nouvel écosystème de services.

Les ambitions liées à WININTI ne s’arrêtent pas là car BH Assurance travaille déjà sur de nouveaux services numériques telles que l’Assurance voyage qui sera prochainement proposée 100% en ligne.

Lire aussi: