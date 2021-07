MEDI1TV: Jari Ya Jari le premier grand talkshow Maghrebin

MEDI1TV lance son premier grand talk show hebdomadaire à dimension maghrébine à partir du Vendredi 1er mars et sera diffusé tous les vendredis à 20H50 sur MEDI1TV. Il s’adresse à tous les publics Magrébins du Maghreb le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, la Lybie et la Mauritanie ainsi qu’à tous les maghrébins du Monde.

Le nouveau talkshow de divertissement de MEDI1TV ”Jari Ya Jari” se veut une fenêtre ouverte sur la culture et la vie en société de nos voisins Maghrébins. Son leitmotiv principal est apprendre sur ce qui nous rassemble et ce qui nous différencie d’un pays à un autre. Le tout dans une authenticité et une convivialité sans pareille !

La mission de ce talk show maghrébin est de contribuer à une meilleure connaissance des traditions, des coutumes et la culture de nos voisins Maghrébins, ainsi qu’à mieux cerner les spécificités identitaires des pays du Grand Maghreb.

C’est une façon de donner une autre portée à la construction régionale et ce, par le rapprochement culturel des peuples dans un contexte régional marqué par de profonds changements.

Le lancement de ”Jari Ya Jari” illustre ainsi parfaitement l’engagement de MEDI1TV en tant que chaîne à vocation maghrébine.

”Jari Ya Jari”, l’émission

Talkshow de divertissement dans sa forme, ”Jari Ya Jari”, par un effet de miroir sur des sociétés culturellement et géographiquement très proches, nous invite à mieux cerner qui nous sommes et ce qui nous anime d’un pays à un autre.

Comment ? En abordant des thématiques, des faits ou des problématiques relevant de notre rapport vis-à-vis de l’autre, de notre perception des effets de la modernité et du changement que nous vivons dans nos sociétés ou tout simplement, en nous menant à la découverte des nouvelles façons de vivre et de penser qui prévalent actuellement dans chaque pays. Et cela, dans la bonne humeur et le spectacle, car la musique et l’humour sont également au rendez-vous.

Le décor est planté ! ”Jari Ya Jari” est avant tout une émission de divertissement fédératrice. Elle est à la fois amusante et pédagogique, et s’adresse en ce sens à toutes les familles de la région mais surtout à la grande famille du Maghreb.

Chaque vendredi à 20h50 et durant soixante-dix minutes, le Grand Maghreb s’invite sur les écrans de MEDI1TV et dans les foyers des téléspectateurs qui partagent, en compagnie d’une équipe d’animateurs venus d’horizons divers et d’un invité d’un soir de l’univers de la culture, un moment authentique et convivial, dans une perspective purement maghrébine et humoristique, le tout dans une ambiance musicale qui revisite les grands tubes maghrébins.



A l’heure où le Grand Maghreb est en train de vivre des mutations socioculturelles importantes, l’équipe de ”Jari Ya Jari” nous emmènera ainsi à la rencontre de nos voisins proches et lointains, nous intéressera à leurs habitudes quotidiennes comme aux nouveaux modes de pensée et aux phénomènes de société qu’ils vivent dans leur pays respectif. Pour In fine, nous aider à mieux nous connaître et nous ouvrir les uns aux autres dans nos particularités et notre diversité et ce, en donnant une image d’un Grand Maghreb uni dans l’échange, le partage et la bonne humeur.

Lire aussi: