Ahmed Laâjimi, le gagnant de la saison 5 de « NESCAFÉ COMEDY SHOW », et son « Faux profil » sur scène

Encore un talent de demain dans la comédie que NESCAFÉ, fidèle à son engagement à soutenir les nouvelles aptitudes artistiques des jeunes dans ce domaine,vient de présenter au public. Ahmed Laâjimi, vainqueur de la 5ème Saison du NESCAFÉ COMEDY SHOW présente son premier One man show.

Coaché toujours par Jaâfer Guesmi, Ahmed Laâjimi a monté son nouveau spectacle,intitulé « Faux profil », qui est entièrement produit,comme à l’accoutumée, par NESCAFÉ, et ce, vendredi 17 janvier 2020, à l’espace El Teatro, à Tunis.

Le public venu nombreux et envahissant la salle, les artistes et autres invités de marque, tous chaleureusement accueillis par l’équipe de NESCAFÉ qui a tout mis en œuvre pour la réussite de cette soirée, seront « témoins d’un rêve qui commence », celui d’Ahmed Laâjimi.

Le jeune comédien en herbe a choisi un sujet d’actualité touchant l’individu et la dualité qu’il vit entre le personnage apparent qu’il est et son visage caché, le « faux profil » comme il le désignera.

Et c’est grâce à NESCAFÉ qu’Ahmed Laâjimi a pu réaliser son rêve et présenter en cette soirée son premier One man show.

S’adressant au public, aux artistes, aux photographes, aux uns et aux autres, il leur promit de leur montrer leurs vrais visages, une part de leur réalité, prenant en exemple sa propre vie qu’il compara à un « puzzle » difficile à ordonner.

Un puzzle formé de « son père, sa mère, sa sœur et sa petite amie » avec lesquels il vivra plusieurs situations dramatiques pour la plupart mais en même temps hilarantes, qu’il décrira dans un style burlesque et avec beaucoup d’humour, évoquant des aventures avec des gens de son milieu et les embarras auxquels il devra faire face.

Le rêve étant permis, commence alors une série d’événements entre le comédien qu’il veut devenir, les personnages qu’il incarnera et la consécration à laquelle il s’accrochera, « raflant les prix » dans des JCC utopiques et totalement imaginaires dans la forme et le contenu… Des moments de haute prouesse comique qui emporteront de fou rire toute la salle.

Finalement, ce sont divers messages qu’Ahmed Laâjimi, plus sérieux, lancera au public pour une meilleure prise de conscience de soi, des autres et de son environnement, en faisant face à sa réalité et en évitant « l’autre profil, le faux » qui hiberne en nous.

Une belle performance et un talent naissant grâce à NESCAFÉfidèle à sa mission d’encourager les jeunes comédiens et d’être l’accompagnateur de ces talents en leur proposant le NESCAFÉ COMEDY SHOW.

Que du chemin parcouru avec NESCAFÉ COMEDY SHOW depuis la première saison, que de moments forts vécus par ces jeunes, que d’émotions ressenties, même au sein du public, et que de talents dénichés dont chacun fait son chemin,en s’affirmant sur la scène artistique et médiatique.

