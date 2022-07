Faouzia sur la scène du Festival International de Hammamet (Photos & Vidéo)

internationale la plus attendue de l’édition s’est emparée de la scène du théâtre plein-air dans la soirée du 23 juillet 2022 : Faouzia est venue rencontrer, pour la première fois, son public tunisien, présent en masse. Sa soirée est « Sold Out » depuis plus d’une semaine. Cette icône reste prisée par la jeunesse de par le monde et il se trouve qu’en Tunisie, sa « fan base » est tout aussi importante.

Ambiance envoûtante, longues attentes, impatience, fougue du public jeunes… Autant d’éléments génerateurs de magie autour d’une icône des temps modernes : Faouzia, à la présence magnétique a conquis son public dès les premières notes : « This Mountain » a retenti en premier suivi d’une succession de ses meilleurs tubes : « Thick and Thin », « Born without à heart » « desert rose » ou « Bad Dream » ont été chantonnés haut et fort face à un public assoiffée de musicalité signée Faouzia.

Plus tard dans la soirée, « How it all works out » a été jouée en deux versions suivie de « My heart’s Grave », l’indétronable « Hero » ou « I Know ». Un autre morceau tout aussi célèbre a été présenté « Minefields » puis « Tears of Gold » afin de clôturer en beauté la soirée.

Symbole d’une génération qui croit en la diversité dans son sens le plus large, Faouzia poursuit sa percée et s’inscrit profondément dans son époque aux yeux des milliers des jeunes qui la suivent à travers les réseaux sociaux et en live.