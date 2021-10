OLA Energy réouvre sa station-service Sousse-République et introduit les nouveaux concepts MIDAS & COSMITTO

OLA Energy Tunisie vient d’annoncer la réouverture de sa station-service Sousse-République, après sa rénovation totale, réaménagement des espaces et renouvellement de l’infrastructure de base et des équipements dans le but d’élargir l’offre sur site et servir au mieux la clientèle de la station.

Un projet qui a nécessité un investissement considérable afin de moderniser la station-service selon les nouveaux standards de la marque : une grande piste, pour mieux accueillir les clients, desservie de pompes de dernière génération, des panneaux lumineux équipés d’un système d’économie d’énergie (éclairage Led), un centre de service sous les couleurs MIDAS, un portique de lavage automatique et un nouveau coffee shop convivial sous l’enseigne COSMITTO et selon le concept chaleureux des shops «MARHABA» de OLA Energy.

La cérémonie d’inauguration des nouveaux espaces a eu lieu, jeudi 23 septembre 2021, en présence de M. Abdulhak Mohamed Elkablashi, Directeur Général de OLA Energy Tunisie, M. Tarek Cherif, Président du groupe Alliance (qui gère les centres MIDAS), M. Mehdi Tamarzist et M. Khaled Belhiba, respectivement Président et Directeur Général du groupe Meninx Holding (qui gère la chaîne Cosmitto – The Coffee Studios) et d’un nombre d’hommes d’affaires et partenaires.

La rénovation totale de la nouvelle station-service Sousse-République, caractérisée par son emplacement stratégique, s’inscrit dans le cadre de la vision de OLA Energy qui met l’accent sur l’expansion, la modernisation et le déploiement de sa nouvelle image à travers son réseau qui compte plus de 176 stations actives en Tunisie.

La station-service OLA Energy Sousse-République offrira à sa clientèle la gamme complète des produits et services de la marque OLA Energy et notamment les carburants additivés Premium «O’ptimium ULTRA» et les carburants additivés «O’ptimium Eco Plus», ainsi que la gamme des lubrifiants Accel, DeoMAX et Mobil (dont elle reste le seul distributeur agréé). Le nouveau coffee shop COSMITTO et le centre d’entretien automobile MIDAS ont été créés pour mieux répondre aux besoins divers des clients offrant un produit et un service de qualité à la clientèle.

